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26.11.2019 18:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В МАК назвали причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Причиной крушения Boeing-737 в аэропорту Ростова-на-Дону стали ошибки пилотов. Соответствующее заключение приводится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Названа причина крушения Boeing в Казани в 2013 году

Как отмечается в документе, командир пассажирского лайнера перед авиакатастрофой впал в ступор и не мог реагировать на правильные подсказки второго пилота. Также в докладе МАК подчеркивается, что крушению Boeing-737 способствовала недостаточная подготовка командира экипажа и турбулентность, а возможная усталость летчиков еще больше усугубила ситуацию. Специалисты отдельно отметили, что на момент катастрофы экипаж находился в воздухе уже 6 часов, два из которых провели в напряженной рабочей обстановке, связанной с необходимостью принимать нестандартные решения.

"Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании", - говорится в отчете специалистов МАК.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 эмиратской авиакомпании Flydubai 19 марта 2016 года столкнулся с землей вблизи взлетно-посадочной полосы аэропорта Ростова-на-Дону. Лайнер следовал рейсом FZ-981 из Дубая в Ростов-на-Дону. В результате катастрофы погибли 62 человека: 55 пассажиров и 7 членов экипажа.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Международные организации Межгосударственный авиационный комитет Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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