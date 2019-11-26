В Ростове-на-Дону после родов в ванной скончался младенец

В Ростове-на-Дону домашние роды закончились трагедией. После родов в ванной умерла доношенная девочка.

Как сообщил в Instagram главврач Перинатального центра Ростова-на-Дону Максим Уманский, в 16.30 женщина родила доношенного ребенка. Около 20.00 младенец начал задыхаться, и родители стали делать малышу контрастные души. В 21.30 вызвали скорую.

"Это какое-то мракобесие! - сказал Уманский. - Убили здорового доношенного ребенка. Ребенок погиб задолго до того, как был доставлен к нам".

По данному факту следователи проводят проверку.