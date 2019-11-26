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26.11.2019 12:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей. Об этом говорится в решении суда.

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости
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Напомним, военнослужащие, готовясь к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре "Ока", нарушили правила обращения с опасным оружием. Они не проверили чековые механизмы и не заметили имевшиеся разрушения индикаторной заглушки. Вопреки инструкции в момент проверочного запуска двигателя на пиропатроны изделия не были установлены заглушки с флажками "Внимание! Агрегат не подключен". В результате на пиропатроны был подан ток и произошел несанкционированный запуск двигателя изделия. Ворота ангара от взрыва были полностью вырваны, части ворот и стены разбросаны по прилегающей территории. Только по счастливой случайности не сработала боевая часть ракеты со ста килограммами взрывчатки. Разрушения от их детонации могли быть огромными.

Действия подсудимых были квалифицированы как нарушение правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (часть 1 статьи 349 УК РФ). В документе отмечается, что, в частности, Зверев должен уплатить 15 миллионов, а Чебанов 16 миллионов рублей "в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступных действий (бездействия) военнослужащих". Кроме того, оба военнослужащих должны выплатить по 60 тысяч рублей госпошлины в доход городского бюджета Симферополя. Изначально Минобороны намеревалось взыскать с военнослужащих 46,6 миллиона рублей ущерба.

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