Три миллиона рублей смогут получить кубанские фермеры из регионального бюджета на строительство сельской усадьбы. Такой закон недавно приняли депутаты Заксобрания Краснодарского края. Подобной формы поддержки аграриев на юге страны больше нет нигде. Воспользовались ею уже более десятка фермеров, и их хозяйства постепенно стали точками роста на экономической карте Кубани.

И таких законодательных инициатив за четверть века существования краевого парламента (на первую в своей истории сессию депутаты собрались в декабре 1994 года) набралось немало. Недаром опыт кубанских депутатов сегодня приезжают перенимать коллеги со всех уголков России. "Мы помогали и будем помогать всем, кто хочет собственным трудом строить будущее своей семьи, создавать производства в хуторах и поселках края", - говорит председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Пять лет назад участником программы стал Александр Печорин из хутора Ея. Тогда грант по ней составлял один миллион рублей. Фермер купил новую сельхозтехнику и стал заниматься выращиванием зерновых и овощей. Особых проблем при подаче заявки на участие в краевой программе, рассказал Александр, у него не возникло: "Она помогла не только открыть свой бизнес, увеличить семейный бюджет, но и пополнить копилку районной казны. Кроме того, в маленьком хуторе удалось создать дополнительные рабочие места".

Кстати, Краснодарский край стал первым регионом в стране, где на законодательном уровне подняли вопрос о выращивании экологически чистой продукции. На Кубани уже приняли закон "О развитии производства органической продукции". "Его актуальность налицо: сегодня все больше жителей делают выбор в пользу экологически чистой продукции, несмотря на то, что стоит она дороже, - отмечает Юрий Бурлачко. - Уверен, дополнительная поддержка приведет к росту количества производителей экопродуктов. Также органическое земледелие позволит вовлечь в хозоборот те земли, которые не используются по назначению, заросли кустарником и мелколесьем. В регионе есть селяне, которые хотят заниматься производством органического овощного гороха, озимой пшеницы и сахарной кукурузы, помочь им - наша задача".

Сейчас краевые парламентарии работают над важнейшим законом о плодородии, который поможет сохранить богатые почвы Кубани для потомков. Еще 100 лет назад уровень содержания гумуса в южном черноземе составлял в среднем 5,7 процента. Однако сейчас его доля снизилась на некоторых территориях до трех процентов.

Сейчас краевые парламентарии работают над важнейшим законом о плодородии, который сохранит богатые почвы Кубани для потомков

"На отраслевых совещаниях с участием ученых-аграриев губернатор Кубани неоднократно говорил о необходимости восстановления плодородия почв путем внесения органических удобрений, ставил соответствующие задачи. Мы разделяем обеспокоенность главы региона сложившейся ситуацией и всецело его поддерживаем. Отмечу, что реанимация почв с помощью органических удобрений - еще один серьезный аргумент в пользу развития в регионе животноводства, которое напрямую связано с повышением плодородия земель, поскольку рост поголовья скота скажется на увеличении объемов вносимой в черноземы органики. Восстановление почв - дело не одного десятилетия. Мы работаем сегодня на будущее", - пояснил Юрий Бурлачко.

Депутаты уже приняли краевой закон, согласно которому аграрии должны отводить под многолетние травы не менее 10 процентов своих площадей. Это позволит повысить содержание гумуса в почве.

"Если процесс не остановить и не повернуть вспять, то через 20 лет можно получить крайне обедненные почвы, - говорит первый заместитель председателя аграрного комитета Заксобрания края Сергей Орленко. - Вместе с учеными мы ищем способ, как повысить отдачу от земли, не только не нанося ей ущерб, но и улучшая знаменитый кубанский чернозем".

Также депутаты ЗСК приняли несколько нормативных актов, имеющих ключевое значение для развития животноводства и нацеленных на наращивание объемов экспорта и самообеспечения страны мясом и молоком. Но, естественно, не одним сельским хозяйством живет южный регион.

"Курорты - одна из главных составляющих кубанской экономики. Мы внимательно следим за положением дел в отрасли и стараемся оперативно регулировать местное законодательство, - продолжает Юрий Бурлачко. - В Краснодарском крае реализуется пилотный для страны курортный сбор. Сегодня можно смело говорить о том, что нововведение оправдало возлагавшиеся на него надежды. Вырученные средства полностью идут в бюджеты прибрежных городов и расходуются на развитие курортной инфраструктуры - благоустройство пляжей, парков и зеленых зон".

В 2018 году за счет эксперимента получено 109 миллионов рублей, в нынешнем ожидается больше. На эти средства в Геленджике уже сделали сквер и приступили к ремонту фонтанов, в Горячем Ключе обустроили площадку с уличными спортивными тренажерами. В Сочи провели благоустройство и сделали четыре фотозоны в каждом районе города, в Небуге оборудовали детскую игровую площадку. А в Анапе деньги пока накапливают, чтобы провести масштабную реконструкцию центральной набережной.

"Однако главное - это люди, мы делаем все возможное, чтобы максимально быстро и эффективно помочь жителям края решить их проблемы. Приоритетные направления работы - образование и здравоохранение. Стараемся, чтобы у наших детей не было проблем с получением знаний", - отмечает Юрий Бурлачко.

Регулярно корректируется краевая госпрограмма "Развитие образования", действие которой кубанские депутаты продлили до 2024 года. В регионе активно строят школы и детские сады: в 2019 году введено пять общеобразовательных учреждений на 4245 мест, в процессе строительства еще 14 СОШ почти на 10 тысяч мест.

Кубанские парламентарии предложили новаторское решение проблемы дефицита школ. Дополнительные классы предлагается создавать на базе государственных вузов. За примерами далеко ходить не надо. В Новороссийске в Государственном морском университете имени адмирала Ушакова шесть лет действует навигацкая школа. В апреле 2013 года она была аккредитована, и ее 310 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании.

"Мы продолжаем искать законодательные механизмы решения кадровой проблемы в сфере здравоохранения. Принято несколько нормативных актов, стимулирующих врачей ехать работать в сельскую местность. Краевым законом предусмотрено отдельным категориям медиков предоставлять в безвозмездное пользование земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности", - говорит спикер ЗСК.

Есть у региона и уникальное для страны предложение трудоустройства людей старшего возраста. Речь идет о существующей на Кубани системе территориальных общественных самоуправлений (ТОС) - самой развитой в стране. В регионе их около шести тысяч, в них работают 30 тысяч человек - преимущественно представители старшего поколения, неравнодушные к тому, в каком состоянии находится их поселение. Их всячески стимулируют, предоставляя различные гранты, устраивая конкурсы и определяя лучшие самоуправления. Победители получают довольно приличные суммы на благоустройство территорий.

"Мы пестовали это движение как могли, так как видели в нем большой потенциал управления на местном уровне, - рассказывает председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения ЗСК Николай Петропавловский. - В руководствах ТОС основной костяк - люди предпенсионного и пенсионного возраста с активной жизненной позицией. Ежегодно кубанские ТОСы создают и вводят в эксплуатацию более 24 тысяч объектов придомовой и внутридворовой инфраструктуры, работают с коммунальными службами, организовывают праздники".

Краевые депутаты предложили расширить полномочия ТОС в Федеральном законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Это позволит создать в стране десятки тысяч рабочих мест для пожилых и энергичных. "Мы, пенсионеры, активисты ТОС, готовы повышать свою квалификацию и передать свои знания молодому поколению", - говорит председатель ТОС N 4 Белоглинского сельского поселения Надежда Комарова.

Депутатский корпус Кубани также участвует в реализации 11 национальных проектов, обозначенных президентом России. "Сегодня на госпрограммах построена практически вся жизнь региона. Это новые детские сады, школы, социальное жилье, дороги, коммунальная инфраструктура, - отмечает Юрий Бурлачко. - На исполнение программ направляется более 96 процентов краевого бюджета. И любая "пробуксовка" в освоении средств - это срыв сроков строительства. Поэтому четко отлаженный строгий парламентский контроль позволяет в случае необходимости быстро откорректировать работу и не допустить проволочек. Приоритет, безусловно, исполнение указов президента РФ и воплощение в жизнь принятой по инициативе губернатора Кубани "Стратегии 2030". Краевые законы должны работать на людей, способствовать повышению уровня жизни каждого человека. С этим мы связываем свою дальнейшую законотворческую деятельность".