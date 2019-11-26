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26.11.2019 13:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале подросток попал под снегопогрузчик и повредил позвоночник

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства, при которых подросток получил серьезную травму позвоночника.

По данным областной прокуратуры, несчастный случай произошел 25 ноября около шести вечера близ "Таганского ряда" (торговый комплекс на улице Технической).

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В районе дома номер 19 работала снегоуборочная техника. Погрузчик, за рулем которого находился 35-летний водитель, совершил наезд на подростка 2002 года рождения.

"Он получил компрессионный перелом трех позвонков. На "скорой" пострадавшего доставили в девятую больницу", - рассказала пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Канатова.

Ведомство проверяет, как коммунальное предприятия, которому принадлежит спецтехника, соблюдало правила безопасности при ведении снегоуборочных работ. При наличии оснований будут приняты меры

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