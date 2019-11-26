На Урале в халяльной продукции нашли ДНК свиньи

Масштабная проверка халяльной продукции проводится на Среднем Урале. В нескольких партиях мясных изделий, выставленных на продажу как продукция для мусульман, были найдены ДНК свиньи. При том, что это мясо под запретом у людей, исповедующих ислам.

- В специализированной лаборатории провели исследования проб шести видов продукции: пельменей, несколько сортов колбас, котлет. Все эти продукты позиционировались изготовителем как халяльные изделия, то есть должны исключать свинину. Тем не менее, ДНК этого животного определилось сразу, - рассказала заместитель директора свердловского референтного центра Россельхознадзора Ирина Топоркова.

Внимание надзорных органов к продукции, изготовленной по канонам мусульманской религии, привлекли активисты Комитета общественного контроля.

- В октябре нынешнего года к нам начали поступать жалобы от потребителей, недовольных качеством именно халяльной продукции. Понятно, что на вкус определить присутствие свинины сложно. Люди жаловались на низкое качество. Результаты проверки поразили. Это не просто обман - это удар по чувствам верующих, - сказал "РГ" председатель общественной организации Сергей Сиов.

По данным Россельхознадзора, большинство выявленной фальсифицированной халяльной продукции - от одного производителя, работающего в Челябинской области. Сейчас ведомством инициирована проверка деятельности этого предприятия.

- Пока сложно сказать, почему произошло нарушение. Сделано это умышленно в целях удешевления продукта, или в результате несоблюдения технологии производства, будет ясно только после работы специалистов непосредственно на предприятии, - пояснила представитель управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева.

Сейчас партии халяльных мясных изделий со свининой изъяты из оборота, а производителю грозит штраф до 300 тысяч рублей.