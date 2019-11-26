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26.11.2019 18:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вынес на руках

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 268(8026)
Двух пенсионерок спас из горящего дома житель села Щелкун Андрей Кадочников. Он помог пожарным сбить пламя и отстоять соседнюю избу. А наутро как ни в чем не бывало пришел на работу - в службу судебных приставов. О мужественном поступке Андрея стало известно, когда жители Щелкуна пришли в офис ведомства, чтобы поблагодарить героя.

Сам Андрей признается, что особые отношения с огненной стихией у него сложились в девяностые годы, когда он работал в пожарной инспекции и насмотрелся на страшные последствия ее разгула.

Провода у соседей искрят, шифер летит в разные стороны

- Когда лез в горящую избу, думал только об одном: бабушек быстрее вытащить, чтобы не угорели, - вспоминает офицер.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
В Хабаровске родителям погибшего мальчика-героя вручили орден

Соседняя с домом Кадочникова изба загорелась, когда на село уже опустились сумерки. Андрей после работы собрался провести время у телевизора, но увидел за окном густой дым. Следом раздались хлопки, словно от фейерверка. Выскочив во двор, понял: дело серьезное. Провода у соседей искрят, шифер летит в разные стороны и видно через окна, как две старушки пытаются справиться с огнем. Андрей перескочил через палисадник, разбил окно и вытащил на снег восьмидесятилетних бабушек - хозяйку дома и ее гостью.

Вскоре подоспели спасатели из Сысерти. От дома остались только головешки, но всем вместе удалось отстоять соседнее строение, несмотря на то что пламя успело лизнуть его крышу. Спасенных погорельцев забрали родственники из Челябинска. А впечатленные подвигом Андрея земляки  рассказали о случившемся в соцсетях и обратились в МЧС с просьбой наградить героя.

Между тем

60 жителей Свердловской области наградили на прошедшем на днях в Екатеринбурге фестивале "Созвездие мужества". Среди отмеченных и профессиональные спасатели, и "нечаянные" герои:  школьники - Юлия Тимошенко из Североуральска, спасшая тонущего ребенка, и Сергей Жуликов из Ревды, проявивший героизм на пожаре. За отвагу и самоотверженность подростки удостоились ведомственных наград МЧС России.

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