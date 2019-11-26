В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских

В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции. Подозреваемый задержан на месте происшествия, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- Вчера вечером у подозреваемого произошел конфликт с бывшей супругой, которая после угроз физической расправы направилась в опорный пункт полиции для подачи заявления, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Мужчина проследил путь женщины и ждал ее на улице возле опорного пункта. Но был задержан сотрудниками полиции, которым при сопротивлении нанес касательные ножевые ранения.

Действия находившегося в состоянии опьянения дебошира квалифицированы по статье о применении опасного для жизни насилия к представителям власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). Задержанному грозит наказание на срок до десяти лет лишения свободы.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в СК региона.