В Югре грабителя с игрушечным пистолетом приговорили к 9 годам тюрьмы

В Югре вынесли приговор мужчине, который в январе этого года попытался ограбить банк с помощью игрушечного пистолета. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В тот день в банке находилось почти 3 миллиона рублей, 12,5 тысяч долларов и почти 13 тысяч евро. Однако, в момент ограбления одна из работниц сказала ему, что доступа в кассовое помещение нет, после чего злоумышленник скрылся.

Мужчину признали виновным в разбое, совершенном в особо крупном размере, и приговорили к девяти годам в колонии.