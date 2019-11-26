Едва оправившись от кличей восторга и града критики, обрушившихся на 8-й эпизод "Звездных войн", режиссер-драматург Райан Джонсон снял фильм "Достать ножи" по мотивам Агаты Кристи и одним рывком восстановил свое доброе имя мастера победительного, остроумного, легкого на подъем и свободного в отношениях с первоисточниками. Композиция, которую он выбрал, реорганизуя старый сюжет для нового кино и прихотливо жонглируя жанрами, сражает дерзостью: фильм злостно нарушил общепринятые законы детектива и хорошо с ними порезвился, предложив совсем другие правила игры. Но с носом никто не остался: все, похоже, абсолютно счастливы - и те, кто замер по эту сторону экрана, и те, кто веселится там, по ту сторону кинокамеры.

В центре событий - знаменитый писатель, автор детективов и глава большого семейства Харлан Тромби (в этой роли Кристофер Пламмер). В день 85-летия счастливого юбиляра найдут с перерезанным горлом. По всем канонам жанра, прибывшие полицейские (Лейки Стэнфилд и Ноа Сиган) будут подозревать каждого из собравшихся на праздник, а зрители - усердно гадать, кто убийца, заранее зная, что именно здесь будет спрятан главный сюрприз сюжета. Но главный сюрприз окажется в том, что уже к середине фильма мы сами станем свидетелями этого убийства и, в отличие от героев, будем точно знать, как и почему все произошло, и чья рука сжимала роковой нож.

Испытываешь чисто эстетическое наслаждение, как пел Андрей Миронов, "красотой игры"

Такой вот спойлер подстерегает нас в самый разгар фильма - а это как в разгар игры смешать все карты, или заранее сообщить болельщикам счет матча: тайны для нас больше нет. Весь азарт, весь наш интерес резко переключатся в другой жанр - авантюрный, где идет состязание пройдох, снабженное множеством обертонов актуально политического свойства. Где будут все причиндалы крутого экшн-триллера, включая автомобильные погони и сумрачные закоулки пустого города. Где нам нужно разгадать уже не тайну убийства, а движущие мотивы всей заварившейся интриги. И где на месте детективной загадки возникает чисто хичкоковский саспенс - энергетика лихо закрученной фабулы, за которой следишь затаив дыхание.

На игровом поле - члены большой семьи Тромби, они тревожно ожидают вскрытия вожделенного завещания, сулящего каждому его долю нажитых писателем богатств, включая дом готической, как водится в ужастиках, архитектуры. Каждый из них колоритен, у каждого можно нащупать свой побудительный мотив помочь отцу семейства отойти в лучший мир. Еще одну тайну принесет с собой и.о. Пуаро знаменитый детектив Бенуа Блан, прибывший по вызову неизвестно кого. Его воплощает экс-Бонд Дэниел Крейг, чей стальной взгляд не оставит надежд ни одному преступнику, но что ему делать в фильме, главная загадка которого нам, зрителям, уже известна?! И Крейг энергично включается в пародийную игру, проводя своего героя через множество глупейших ситуаций, выводов и решений, но все-таки не доводя его до идиотизма инспектора Клузо, когда-то сыгранного Питером Селлерсом в "Розовой пантере", - балансирует на грани.

А функция кукловода, которая в романах Агаты Кристи до сих пор принадлежала все-таки самой Агате Кристи, в "Ножах" перешла к режиссеру, уверенно играющего в свою игру - то ли серьезную, то ли пародийную, как когда-то весело пародировал классические ужастики непочтительный Мел Брукс.

Импровизируя свое абсолютно авторское кино, Райан Джонсон откровенно развлекается и хочет приобщить к этому безответственному занятию нас у экранов. Он с весельем и отвагой артистично фантазирует на темы бессмертной Агаты, как хороший джазовый пианист фантазирует на темы Шопена - преобразуя его в нечто узнаваемое, но совершенно иное, неожиданное в каждом мелодическом обороте. И прежде всего создает редкостный по колоритности звездный актерский ансамбль: суровая Линда - старшая дочь Харлана (Джейми Ли Кертис), ее неказистый муженек (Дон Джонсон) и нагловатый сын Рэнс (Крис Эванс), кроме того, в ансамбле Майкл Шеннон в роли Уолта - амбициозного сына писателя, надеявшегося прибрать к рукам его бизнес, и еще масса звезд не менее крупного калибра.

Но главная роль во всей этой истории выпадает на долю молоденькой Марты Кабреры, иммигрантки из Латинской Америки (никто в семье так и не выучил, из какой она страны), которая для усопшего была и служанкой, и медсестрой, и поверенной (ее играет горячая кубинка Ана де Армас из "Бегущего по лезвию 2049"). Сам факт, что какая-то совершенно посторонняя "цветная" иммигрантка оказывается соперницей респектабельного "белого" семейства, в нынешнем политкорректном обществе США, судя по всему, стало одной из самых турбулентных тем картины, сближающей безмятежный сюжет середины XХ века с современностью, взбаламученной и крайне озабоченной "понаехавшими". Из чисто развлекательного "смотрива" фильм превратился в подобие актуального политического высказывания.

И еще одно редкое качество есть у картины: если на первом просмотре она интригует и отменно развлекает, то повторный просмотр откроет такую бездну ранее не замеченных подробностей, что фильм теперь смотришь с все нарастающим восхищением витиевато придуманной конструкцией, ее остроумием и стройностью. И получаешь чисто эстетическое наслаждение "красотой игры" - как пел когда-то Андрей Миронов в роли такого же великого комбинатора.