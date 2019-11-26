"РГ" публикует постановление правительства об индексации утильсбора. Ставки вырастут, но отечественные автомобили не подорожают. Такое мнение "РГ" высказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки, - заявил глава минпромторга. - В части импортируемых автомобилей необходимо отметить, что доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 2-5%. Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается".

По его словам, индексация утильсбора осуществляется в целях развития экологически безопасных технологий по переработке отходов и позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации. "Конкретный размер индексации зависит от общей ситуации на рынке, динамики других налоговых и неналоговых платежей", - напомнил министр.