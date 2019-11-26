"Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки, - заявил глава минпромторга. - В части импортируемых автомобилей необходимо отметить, что доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 2-5%. Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается".
По его словам, индексация утильсбора осуществляется в целях развития экологически безопасных технологий по переработке отходов и позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации. "Конкретный размер индексации зависит от общей ситуации на рынке, динамики других налоговых и неналоговых платежей", - напомнил министр.