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26.11.2019 20:18
Рубрика: Транспорт

Сбор без разгона

Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 267 (8025)
"РГ" публикует постановление правительства об индексации утильсбора. Ставки вырастут, но отечественные автомобили не подорожают. Такое мнение "РГ" высказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Фото: Андрей Стенин/РИА Новости Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
Минпромторг предложил отказаться от дифференциации субсидий на утильсбор

"Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки, - заявил глава минпромторга. - В части импортируемых автомобилей необходимо отметить, что доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 2-5%. Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается".

По его словам, индексация утильсбора осуществляется в целях развития экологически безопасных технологий по переработке отходов и позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации. "Конкретный размер индексации зависит от общей ситуации на рынке, динамики других налоговых и неналоговых платежей", - напомнил министр.