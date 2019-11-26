В новом пространстве Театра Наций состоялся предпремьерный показ мультимедийной постановки «Я убил царя». Виртуальный спектакль задуман как попытка реконструкции событий, произошедших в 1918 году.

Члены царской семьи и участники расстрела - каждый рассказывает свою историю, свою правду. В основе спектакля сотни подлинных документов из крупнейших российских архивов и музеев. Консультантами авторов были лучшие специалисты, среди которых следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК РФ Владимир Соловьев. Он проводил расследование обстоятельств убийства царской семьи в 1991-2015 годах. Документы и фотоматериалы предоставлены ГАРФ и другими архивами России. Все, кто уже посмотрел спектакль, отмечают потрясающий подбор актеров - лица со снимков 100-летней давности оживают на экране виртуальной реальности.

Что же ждет зрителя, купившего билет на спектакль? В Москве для показа выбрано подвальное помещение Нового пространства Театра наций на Страстном бульваре. Миновав гардероб, зритель оказывается в подвале с круглыми сводами. Посреди небольшой комнаты со стенами из красного кирпича стоит... 3D-принтер, который печатает изображение, похожее на голову Николая II.

Поиск смыслов этого действия можно продолжать бесконечно. Увы, ни одна технология не сможет напечатать живого человека, который сможет рассказать, что он чувствовал, когда вместе с семьей оказался в подвале Ипатьевского дома. Пытаются это сделать актеры в необычном спектакле обладателя "Золотой маски" режиссера Михаила Патласова.

Чтобы погрузиться в театральное действо зрителю надо надеть очки виртуальной реальности, наушники. И после настройки - провалиться в глубокий квадратный колодец, со дна которого начинается повествование. Выбирая эпизоды, зритель слушивает историю. Поначалу планировалось, что лейтмотивом и красной нитью повествования будет рассказ от лица цесаревича.

"Изучая документы, поняли, что цесаревич был расстрелян одним из последних. Он видел смерть отца, матери, сестер. У меня до сих пор мурашки по коже от этой мысли, - говорит режиссер Михаил Патласов, - я вообще считаю, что эта трагедия - наш национальный незакрытый гештальт, который мы должны еще раз пропустить через себя, отбросив мифы и оставив только факты. Само название "Я убил царя" предполагает, что в каждом из нас есть неосознанное чувство вины. Такая генетическая память. И только еще раз пережив эту травму, разобравшись и осознав, мы можем строить что-то новое и двигаться дальше. В этом я вижу свою миссию. И об этом наш виртуальный спектакль".

С расширением круга действующих лиц, появлением новых документов, фотографий, стройонсть повествования стала расти, как ветви могучего старого дерева. Конечно, зритель может идти только в одном направлении - смотря и слушая только истории, рассказываемые от лица членов царской семьи и их близких. Или наоборот от лица людей, охранявших пленников и тех, кто принимал решения и приводил их в исполнение. Но только увидев всю картину, можно попытаться реконструировать для себя все случившееся. И попытаться ответить на главный вопрос - почему все произошло именно так?





По словам авторов виртуального спектакля, сценарий выстроился не сразу. Начав изучать документы, авторы сталкивались со все новыми и новыми воспоминаниями, дневниками. Непросто было избавиться от навязчивых популистских статей, которые "лезут изо всех щелей" в интернете и предлагают читателю разделить их "единственно-верную" точку зрения или узнать "как все было на самом деле".

В работе над своей ролью принимали участие все актеры, которые, помимо предоставленных авторами проекта дневников, документов и фотографий, изучали истории не только своего персонажа, но и всех тех, кто окружал их героя - с рождения до июля 1918-го. А в случае с исполнителями - и то, что случилось с этим человеком после.

Одним из первых зрителей финальной версии спектакля стал руководитель Теартра наций Евгений Миронов. Он провел в очках виртуальной реальности больше часа, вышел из подвала в непонятном настроении и довольно эмоционально поговорил с режиссером.

Как мы поняли, речь шла, в основном, о том, как представлено действо для зрителя. И вопрос тут даже не в том, как реализован проект, а в том, что у простого человека, театрала нет большого опыта соприкосновения с виртуальной реальностью.

Зритель в театре привык сидеть в кресле и смотреть то, что ему видно с его места. И слушать то, что говорят со сцены или транслируют колонки. Здесь, чтобы усвоить визуальный и аудио контент зрителю надо настроить очки в соответствии с его зрением, отрегулировать наушники, понять логику перемещения по пространственно-временному тоннелю-колодцу. Наконец, просто научиться вращаться на стуле, не падая с него.

По словам авторов, в этом не самом комфортном вращающемся стуле есть свой смысл. Зритель не расслабится здесь, не уснет. Худшее, что он может сделать - это снять наушники и очки и уйти. Но от такого зрителя не застрахован ни один спектакль.

Авторы опасались, что повествование, которое длится более 2,5 часов, будет утомительно для зрителя - долгое нахождение в очках виртуальной реальности может вызывать у человека дискомфорт. Но в спектакле "Я убил царя" видеографу удалось создать такое пространство, в котором этот риск минимален. По крайней мере, по субъективным ощущениям автора этой заметки и тех, кто посмотрел отрывок спектакля на предпоказе.

Сколько выдержит настоящий зритель - станет понятно скоро. На спектакль уже можно идти.