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26 ноября 2019 г. 18:15
"Родина"
Видео: Петров Алексей
Текст, фото, видео: Эльмира Аширова

В Москве убили царя

В Театре Наций реконструировали события 1918 года, когда была расстреляна царская семья
В новом пространстве Театра Наций состоялся предпремьерный показ мультимедийной постановки «Я убил царя». Виртуальный спектакль задуман как попытка реконструкции событий, произошедших в 1918 году.

Члены царской семьи и участники расстрела - каждый рассказывает свою историю, свою правду. В основе спектакля сотни подлинных документов из крупнейших российских архивов и музеев. Консультантами авторов были лучшие специалисты, среди которых следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК РФ Владимир Соловьев. Он проводил расследование обстоятельств убийства царской семьи в 1991-2015 годах. Документы и фотоматериалы предоставлены ГАРФ и другими архивами России. Все, кто уже посмотрел спектакль, отмечают потрясающий подбор актеров - лица со снимков 100-летней давности оживают на экране виртуальной реальности.

Что же ждет зрителя, купившего билет на спектакль? В Москве для показа выбрано подвальное помещение Нового пространства Театра наций на Страстном бульваре. Миновав гардероб, зритель оказывается в подвале с круглыми сводами. Посреди небольшой комнаты со стенами из красного кирпича стоит... 3D-принтер, который печатает изображение, похожее на голову Николая II.

Спектакль в подвале? Да, потому что Николая II и его семью растреливали в подвале. / Эльмира Аширова

Поиск смыслов этого действия можно продолжать бесконечно. Увы, ни одна технология не сможет напечатать живого человека, который сможет рассказать, что он чувствовал, когда вместе с семьей оказался в подвале Ипатьевского дома. Пытаются это сделать актеры в необычном спектакле обладателя "Золотой маски" режиссера Михаила Патласова.

Фото: ИТАР-ТАСС
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Чтобы погрузиться в театральное действо зрителю надо надеть очки виртуальной реальности, наушники. И после настройки - провалиться в глубокий квадратный колодец, со дна которого начинается повествование. Выбирая эпизоды, зритель слушивает историю. Поначалу планировалось, что лейтмотивом и красной нитью повествования будет рассказ от лица цесаревича.

"Изучая документы, поняли, что цесаревич был расстрелян одним из последних. Он видел смерть отца, матери, сестер. У меня до сих пор мурашки по коже от этой мысли, - говорит режиссер Михаил Патласов, - я вообще считаю, что эта трагедия - наш национальный незакрытый гештальт, который мы должны еще раз пропустить через себя, отбросив мифы и оставив только факты. Само название "Я убил царя" предполагает, что в каждом из нас есть неосознанное чувство вины. Такая генетическая память. И только еще раз пережив эту травму, разобравшись и осознав, мы можем строить что-то новое и двигаться дальше. В этом я вижу свою миссию. И об этом наш виртуальный спектакль".

С расширением круга действующих лиц, появлением новых документов, фотографий, стройонсть повествования стала расти, как ветви могучего старого дерева. Конечно, зритель может идти только в одном направлении - смотря и слушая только истории, рассказываемые от лица членов царской семьи и их близких. Или наоборот от лица людей, охранявших пленников и тех, кто принимал решения и приводил их в исполнение. Но только увидев всю картину, можно попытаться реконструировать для себя все случившееся. И попытаться ответить на главный вопрос - почему все произошло именно так?

На предпросмотре режиссер и актеры показали рабочий "таймлайн" - рулон на несколько метров с репликами, дневниками и документами. / Эльмира Аширова

По словам авторов виртуального спектакля, сценарий выстроился не сразу. Начав изучать документы, авторы сталкивались со все новыми и новыми воспоминаниями, дневниками. Непросто было избавиться от навязчивых популистских статей, которые "лезут изо всех щелей" в интернете и предлагают читателю разделить их "единственно-верную" точку зрения или узнать "как все было на самом деле".

В работе над своей ролью принимали участие все актеры, которые, помимо предоставленных авторами проекта дневников, документов и фотографий, изучали истории не только своего персонажа, но и всех тех, кто окружал их героя - с рождения до июля 1918-го. А в случае с исполнителями - и то, что случилось с этим человеком после.

Одним из первых зрителей финальной версии спектакля стал руководитель Теартра наций Евгений Миронов. Он провел в очках виртуальной реальности больше часа, вышел из подвала в непонятном настроении и довольно эмоционально поговорил с режиссером.

Фото: Куксин Сергей/РГ
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Как мы поняли, речь шла, в основном, о том, как представлено действо для зрителя. И вопрос тут даже не в том, как реализован проект, а в том, что у простого человека, театрала нет большого опыта соприкосновения с виртуальной реальностью.

Зритель в театре привык сидеть в кресле и смотреть то, что ему видно с его места. И слушать то, что говорят со сцены или транслируют колонки. Здесь, чтобы усвоить визуальный и аудио контент зрителю надо настроить очки в соответствии с его зрением, отрегулировать наушники, понять логику перемещения по пространственно-временному тоннелю-колодцу. Наконец, просто научиться вращаться на стуле, не падая с него.

По словам авторов, в этом не самом комфортном вращающемся стуле есть свой смысл. Зритель не расслабится здесь, не уснет. Худшее, что он может сделать - это снять наушники и очки и уйти. Но от такого зрителя не застрахован ни один спектакль.

Одним из первых зрителей стал руководитель Театра Наций Евгений Миронов, сыгравший в постановке Николая II. / Эльмира Аширова

Авторы опасались, что повествование, которое длится более 2,5 часов, будет утомительно для зрителя - долгое нахождение в очках виртуальной реальности может вызывать у человека дискомфорт. Но в спектакле "Я убил царя" видеографу удалось создать такое пространство, в котором этот риск минимален. По крайней мере, по субъективным ощущениям автора этой заметки и тех, кто посмотрел отрывок спектакля на предпоказе.
Сколько выдержит настоящий зритель - станет понятно скоро. На спектакль уже можно идти.

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