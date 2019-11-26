Россия улучшила позиции в рейтинге Кубка Дэвиса

По итогам завершившегося Кубка Дэвиса сборная команда России смогла серьезно улучшить свои позиции в рейтинге, поднявшись с 21-го места на 14-ю позицию.

Напомним, что наша команда в составе Карена Хачанова, Андрея Рублева и Евгения Донского дошла до полуфинала турнира, где в упорной борьбе уступила Канаде. Лидерство в рейтинге сохранили французы. Победитель Кубка Дэвиса сборная Испании поднялась на третью строчку. Канадцы благодаря первому в истории попаданию в финал турнира вошли в топ-10 сборных.

Что касается личного рейтинга сильнейших теннисистов планеты, то по итогам прошедшей недели россиянин Даниил Медведев по-прежнему замыкает пятерку лучших в АТР.

Лидерство удерживает испанец Рафаэль Надаль. Следом за ним идет серб Новак Джокович, а на символической третьей ступеньке пьедестала почета находится швейцарец Роджер Федерер.

Участники баталий Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев занимают 17-ю и 23-ю строчку рейтинга соответственно.

Тем временем Мария Шарапова, которая недавно заявляла о своем желании завершить спортивную карьеру, анонсировала свое скорое возвращение на корт.

"Совсем близко! Я буду участвовать в турнире в Абу-Даби 19 декабря", - написала Мария в своем Twitter.

Как сообщают организаторы турнира, ожидается, что Шарапова сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

В мужской части турнира планируется участие испанца Рафаэля Надаля, серба Новака Джоковича, грека Стефаноса Циципаса и россиянина Даниила Медведева.

Сам турнир пройдет с 19 по 21 декабря.