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Текст:   Екатерина Ясакова 
13:14 26.11.2019

Россияне отказались от звонков при покупке недвижимости

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В России при покупке недвижимости люди все чаще обращаются к интернет-консультированию. Если в 2017 году почти половина обращений к девелоперу приходилось на телефонные звонки, то в 2019 году уже лишь 30 человек из 100 обратившихся предпочли этот канал связи, свидетельствуют данные исследования аналитиков компании KASKAD Недвижимость.

Фото: Pixabay
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Происходит непрерывное падение доли звонков в общей массе обращений - на 27 процентов за два года.

Параллельно заметно растет популярность таких каналов, как "онлайн-консультант" (чат на сайте). За последние два года доля этого канала в общем количестве обращений выросла на 27 процентов.

А вот доля "самоходов" - тех, кто приезжает в офис продаж без удаленной консультации или записи, - остается относительно стабильной. Это связано с тем, что полностью покупка недвижимости через интернет пока невозможна.

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