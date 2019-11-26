С 5 по 8 декабря диктору туринского ледового дворца придется во всю постараться: ах, как трудны в произношении эти русские фамилии.

И в свои всего лишь шестнадцать Алена Косторная не самая юная претендентка на все "золото" мира. Фото: РИА Новости

А руководителями делегации нашей сборной назначены сразу двое: одному с такой мощной, пусть и хорошо организованной массой спортсменов и тренеров не справиться, если еще и юниоры взяли 15 своих честно завоеванных финальных мест из 24.

О девочках и девушках

Но, как бы то ни было, самый большой интерес - к выступлениям женщин. Или в данном конкретном случае девушек. Четверо из шести финалисток - россиянки. Но самое удивительное, что, поиграем словами, нет здесь места никакому удивлению. Так и должно было быть по ледяной и коньками отточенной фигурной логике, когда три наших девчоночки, 16-летняя Алена Косторная и Анна Щербакова с Александрой Трусовой, которым по 15, исполняют четверные прыжки, лишь изредка допуская срывы. А четвертая - не кто-нибудь - олимпийская чемпионка лишь прошлого года Алина Загитова.

Даже слегка обидно, что наших не пять. У 22-летней Лизы Туктамышевой, кажущейся на этом детском фоне матроной, те же 22 набранных балла, что и у забравшейся в шестерку американки Брэди Теннелл, опередившей официальную запасную Елизавету лишь по дополнительным показателям.

Но, чу! Всем нашим нельзя ни на минуту расслабляться. У юниорок с первого места в финал легко вышла 13-летняя Камила Валиева. Боюсь или радуюсь, на чемпионате России в Красноярске на Европу и мир не попасть ей по возрасту, но она может поспорить и с тройкой-четверкой финалисток. Не говоря уже о Жене Медведевой. Прыжки в четыре оборота у девочки-перышка даже воздушнее, чем у всех остальных. Именно в Сибири разгорится битва за право попасть в сборную.

В интервью RT олимпийский чемпион Турина-2006 в ледовых танцах Роман Костомаров с определенной деликатностью, однако твердо выраженной, уверенно предположил, что Алине Загитовой и 20-летней Евгении Медведевой будет трудно бороться с юными без четверных прыжков: им стоит задуматься о завершении карьеры. Ибо заканчивать надо вовремя. Конечно, они могут продолжать кататься ради удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты. Не больно ли сурово? Больно! Сам Роман Сергеевич ушел из большого спорта в 29. Но когда это было. Сейчас время несется для спортсменов, особенно для девчушек-одиночниц, вдвое или, кто подсчитает, втрое быстрее.

Гениальный тренер Этери Тутберидзе на катке "Хрустальный" школы "Самбо-70" добилась уникальных результатов именно с юными талантами. Она опередила время. Открыла, не побоюсь, новые возможности фигуристок. Глупо говорить, что "производство чемпионок поставлено на поток". Это вам никакой не инкубатор, а глубоко продуманная система, разработать и, главное, осуществить которую на практике оказалось под силу лишь мудрой Тутберидзе с ее тренерской командой.

Вспоминаю, как в далекие годы другой наш тренер-новатор - Станислав Жук жаловался мне. Ругают за то, что придумал вроде бы простое, однако раньше невиданное: вместе с могучим партнером в спортивную пару становилась крошечная пушиночка-фигуристка. И пошли сплошные победы. Вместе с теми же сплошными упреками. А что делать девчонкам, когда природа возьмет свое, женское? Почему они должны так рано уходить?

Да, рано, но свое сделав, побед добившись. Теперь о той ругани в адрес ныне покойного Станислава Алексеевича никто не вспоминает. Мир фигурного катания, немного поворчав, привыкнув, взвесив, пошел в спортивном парном катании по пути, русским гением проторенным.

Не помогать им - нельзя

Думаю, так будет и с женским фигурным катанием. Нет другой альтернативы. Предстоят, возможно, и ранние расставания. Жалко. Но это не то слово, которое определяет развитие большого спорта. В нем не добиться успеха, не преодолев боль физическую. Теперь в фигурном катании к ней добавятся и страдания моральные, психологические, духовные. И тем, кто направляет и умело руководит этим нашенским видом спорта, придется задуматься, как помочь покидающим олимпийский лед, еще не достигнув формального совершеннолетия.

Может, устраивать для них некие отдельные соревнования? Создать специальные возрастные группы, которые бы состязались за новые, специально придуманные титулы и призы? Нет и не может быть пока ответа. Но вопрос точно возник, и нельзя ждать, пока он не превратится в сложную проблему.

Мне как-то не по себе, когда я вижу Евгению Медведеву. Помню угловатую девчушку с другой фамилией, на глазах у всех выросшую в красавицу. За свои 20 лет двукратная чемпионка мира сделала для российского спорта больше, чем иные за всю долгую спортивную жизнь. А помните, как с травмой, хромая, она поехала вместе с руководителями нашего спорта уговаривать высшее руководство МОК допустить Россию, несмотря ни на что, к Олимпийским играм? И в том, что тогда допустили, есть и ее частичка, забытая ныне заслуга. Женя, Елизавета Туктамышева, Аделина Сотникова, Алина Загитова - это наш золотой век. Не помогать им - нельзя.

Пары подобраны

Но вот чего никто не ожидал, так это успеха спортивных пар. Вернее, надеялись на Евгению Тарасову и Владимира Морозова. В прошлогоднем рейтинге ИСУ они занимали первое место, были призерами Олимпийских игр в команде, выигрывали медали на мировых и европейских первенствах.

Но что-то не срослось, и кто скажет, что именно. Не потому ли, что Максим Траньков по собственной инициативе перестал тренировать классную пару? Или причиной распад дуэта - сугубо личного, а не спортивного? Ведь в любых парах все очень сложно, все на тончайших нюансах. Может, замучили фигуристов травмы: парники получают их еще и почаще одиночников. Дуэт перестал быть слаженной командой, напоминал о себе лишь постоянными падениями. Теми, которые в теннисе называются невынужденными ошибками. И перед финалом Гран-при оказался в ранге всего лишь первых запасных.

Однако тут же на свято место вступили юные Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина - Александр Галлямов и Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, вышедшие в финал. Не пристало раньше времени восторгаться надежды только подающими. И все же Бойкова - Козловский заслуживают исключения. Питерская школа фигурного катания, как и Мариинский балет, всегда славилась классикой. У великой наставницы Тамары Москвиной немало помощников, среди которых особо выделю ее ученика и олимпийского чемпиона в паре Олега Васильева и Артура Минчука.

Растанцевались

И в танцах мы, кажется, в медленном ритме блюза, но выплыли из неприятной дыры всеобщего международного непризнания. Александр Жулин - вот за кого радостно. Сколько всего вытерпел и выдержал. Как его, экс-чемпиона мира в танцах, ругали. Пару Виктория Синицина - Никита Кацалапов окрестили бесперспективной, ненадежной, чуть не ветеранской. Иногда после точно попадавших в цель критических стрел мне думалось: а как вообще тренеру продолжать работу? Но Жулин стал третьим в паре. Утверждал, что критика его только раззадоривает. Даже помогает. И после нескольких лет поисков и становления танцевальной пары, проходивших параллельно с брюзжанием экспертов, пред нами предстали прекрасные Виктория и Никита.

Им по силам бороться с вечными чемпионами из Франции Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Силы равны. И здесь слово за судьями. В танцах их пристрастия всегда предсказуемы. Первое место на пьедестале обычно отдается второй паре лишь после ухода чемпионов из спорта. Хотя случались и редкие исключения.