Роструд предупредил о фальшивых штрафах, рассылаемых мошенниками

Работодатели стали получать поддельные постановления о том, что им назначены административные наказания с требованием заплатить штраф за некие "выявленные" нарушения.

Приходят они якобы от госинспекций труда. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

О получении таких уведомлений рассказали работодатели территориальным органам Роструда в разных регионах страны. При этом никакие надзорные мероприятия в отношении этих работодателей не проводились и никакие акты не составлялись.

По словам замглавы Роструда Ивана Шкловца, прежде чем оплачивать какие-то штрафы, нужно обратить внимание на реквизиты получателя. Если это реальный штраф, то средства от его уплаты должны поступать на счет территориального органа Федерального казначейства России, и никакая другая организация не должна быть получателем.

Если есть сомнения в том, правильно ли вам выписали штраф, лучше обратиться за уточнением в инспекцию по труду, добавил Шкловец.