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26.11.2019 22:35
Рубрика: Экономика

Праздник набирает ход

Пустят дополнительные поезда, в том числе - ретро
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 268(8026)
Отправиться в путешествие на новогодние и рождественские каникулы по железной дороге станет проще. Около 1,4 тысячи дополнительных поездов выйдут с 25 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г. на самые востребованные маршруты, рассказали в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

"Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 27 и 28 декабря 2019 года, а также 7 и 8 января 2020 года", - пояснили в РЖД. Повышенный спрос будет удовлетворен, заверяют железнодорожники. А если пассажиропоток будет расти, в состав поездов включат дополнительные вагоны.

Фото: iStock
Создано приложение, рассказывающее о дороге за окном поезда

Итак, дополнительные поезда пойдут по самым загруженным маршрутам. Прежде всего между Москвой и Санкт-Петербургом. В целом движение из столицы усилят в разных направлениях. На юг дополнительные поезда пойдут в Адлер и Новороссийск, на север - в Архангельск, Котлас, на восток - в Казань, Самару, Уфу, Челябинск, Ижевск, Оренбург и другие города. Дополнительные рейсы назначены из Санкт-Петербурга в Челябинск, Екатеринбург, Киров, Череповец, Архангельск, Смоленск и по другим популярным направлениям.

Появятся и специальные предложения для туристов. В новогодние каникулы начнут ходить дополнительные поезда "Ласточка" по маршруту Санкт-Петербург - парк Рускеала в Карелии. Кстати, в Карелии можно прокатиться на ретропоезде на паровозной тяге "Рускеальский экспресс". Он курсирует от города Сортавала - в парк Рускеала.

Поменяется движение поездов и на зарубежных направлениях. С середины декабря пассажиры смогут отправляться в путешествие по Европе в вагонах беспересадочного сообщения на маршрутах, соединяющих Москву с Беларусью, Польшей и Чехией. При этом поезда будут отправляться каждый день. Информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте РЖД, говорят в компании.

Кстати, по данным онлайн-агрегаторов билетов, около трети россиян считают Россию самой красивой страной для путешествий. "Респонденты отмечали, что в нашей стране самая снежная и волшебная зима. Есть много мест, куда можно отправиться именно в холодный сезон", - говорят в агентстве UFS.Travel. Особенно респонденты ценят красоту республик Коми, Тывы, Адыгеи и гор Краснодарского края, говорят аналитики. По данным другого исследования, в зимние путешествия планируют отправиться 28 процентов опрошенных. Из них 17 процентов останутся в России, 6 посетят страны Европы, а на теплые курорты отправятся только 5 процентов.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Путешествуют россияне по стране и летом. В этом году поток туристов на южные курорты России вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, отметили в Ассоциации туроператоров России. На курортах Краснодарского края побывало более 17 млн россиян. Так что изменения в движении поездов РЖД вводили и в летний сезон - с мая по сентябрь ходило более 500 дополнительных поездов дальнего следования. А вот с середины октября по начало декабря, когда поток пассажиров спадает, более сотни поездов по разным направлениям отменяются.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"
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