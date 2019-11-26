Синоптики рассказали о погоде в декабре

В Москве и Подмосковье в декабре ожидается температура выше климатической нормы. Похожая ситуация будет наблюдаться на всей северной половине европейской территории. Об этом "Российской газете" рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Владимир Тищенко.

Синоптик отметил, что устойчивый снежный покров в столице сформируется не ранее начала декабря. В конце нынешней недели потеплеет, и начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега. Но пока они будут не слишком интенсивными.

По прогнозу, выше нормы ожидается температура на Урале и на севере Красноярского края. На юге Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Южном и Северо-Кавказском округах температура воздуха может быть близкой к норме. А вот Якутию могут сковать морозы.

Меньше обычного осадков выпадет в Южном и Приволжском федеральных округах. Избыток осадков прогнозируется на юге Сибири, на Ямале и Таймыре, на Камчатке, в Магаданской области и Хабаровском крае. В остальных регионах - в пределах нормы. В Москве в декабре в среднем выпадает 56 мм осадков преимущественно в виде снега.

Это пока предварительный прогноз на декабрь. Уточненный выйдет в последних числах ноября.