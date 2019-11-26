Синоптики рассказали о погоде в декабре

Синоптик отметил, что устойчивый снежный покров в столице сформируется не ранее начала декабря. В конце нынешней недели потеплеет, и начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега. Но пока они будут не слишком интенсивными.
По прогнозу, выше нормы ожидается температура на Урале и на севере Красноярского края. На юге Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Южном и Северо-Кавказском округах температура воздуха может быть близкой к норме. А вот Якутию могут сковать морозы.
Меньше обычного осадков выпадет в Южном и Приволжском федеральных округах. Избыток осадков прогнозируется на юге Сибири, на Ямале и Таймыре, на Камчатке, в Магаданской области и Хабаровском крае. В остальных регионах - в пределах нормы. В Москве в декабре в среднем выпадает 56 мм осадков преимущественно в виде снега.
Это пока предварительный прогноз на декабрь. Уточненный выйдет в последних числах ноября.