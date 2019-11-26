Искусственный интеллект вычислил соавтора пьес Шекспира

Вопрос об авторстве произведений Шекспира до сих пор не закрыт. Считается, что в написании некоторых произведений поэту помогали другие литераторы. В частности, чешский исследователь проанализировал пьесу "Генрих VIII", впервые опубликованную в 1623 году в первом сборнике произведений Шекспира.

Петр Плехач из Чешской академии наук отталкивался от того, что "Генрих VIII" - совместная работа Шекспира и Джона Флетчера - такой теории придерживаются многие современные исследователи, и разработал алгоритм, который опередил, какие части произведения кем были написаны. Для этого нужно было научить машину распознавать ритм и слова, которые предпочитали литераторы с помощью других произведений, которые они написали.

- Мы используем комбинированный анализ словарного запаса и стихосложения вместе с методами машинного обучения, чтобы определить, какие авторы также участвовали в написании пьесы и каков был их относительный вклад. В отличие от большинства предыдущих исследований, мы не только приписываем конкретные сцены, но и используем метод непрерывной атрибуции для определения вероятности авторства фрагментов текста без учета границ сцены, - говорится в описании к исследованию.

Результат ошеломил исследователей. Соавторство подтвердилось, и оказалось, что Флетчер написал чуть меньше, чем половину произведения. Причем, он не просто писал сцены отдельно, он мог закончить фрагмент, начатый Шекспиром. Некоторые места говорят о смешанном авторстве.

Однако, по мнению исследователя, решить вопрос авторства его изобретение не может. Что если поэты просто друг другу подражали? Но его находка способна определить плагиат и места в тексте, которые не похожи на стиль конкретного автора.