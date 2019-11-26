Стало известно, какие ягоды наиболее полезны для сердечно-сосудистой системы

Целый ряд исследований, проведенных в нескольких медицинских институтах и клиниках разных стран, выявил ягоды, которые эффективнее всего снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Причем полезное воздействие зафиксировано как среди групп риска, так и среди групп обычного населения. Об этом сообщает медицинский портал news-medical.net.

Такой ягодой оказалась черника. Эта ягода богата полифенолами (микроэлементы, клетчатка. Она является антиоксидантом, улучшает усвоение и переработку глюкозы. Свежая черника запускает в организме подавление воспалительных процессов и задерживает образование так называемых "пенных клеток", содержащих холестерин и приводящих к образованию артеросклеротических бляшек на стенках сосудов, а также снижают общее окислительное воздействие. Черника снижает риск воспалений миокарда, выравнивает содержание липидов.

Выяснилось, что хорошим способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний может стать употребление одной чайной чашки черники в день (что не исключает необходимость здорового питания в целом, соблюдения режима и регулярных занятий спортом).