Судебные приказы породили массовое воровство со счетов граждан

Судебная новация, появившаяся в нашем законодательстве, неожиданно породила волну опасных мошенничеств. Со счетов граждан банки начали списывать суммы несуществующих долгов в пользу аферистов. Это стало возможным, когда не так давно узаконили новую форму судопроизводства - судебный приказ.

Так, вдруг жильцы нескольких домов в подмосковной Кубинке обнаружили, что по судебному приказу с их банковских карт списаны деньги в пользу неведомого им индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга. Понять, почему они оказались в должниках у незнакомца, они не могли.

Сегодня риск оказаться на их месте существует практически у каждого из нас. Сведения о таких необъяснимых списаниях стали поступать в редакцию практически регулярно из разных регионов страны. Мошенники всех мастей быстро поняли, какие огромные возможности открывает им судебный приказ.

Новая форма отечественного судопроизводства - так называемый "судебный приказ", создавалась для экономии времени судьи. У судей сегодня реально очень много работы.

Подготовка судебного заседания занимает кучу времени. А каждое судебное заседание - это не только время, но и немалые бюджетные деньги. В итоге законодатели решили, что в отдельных случаях можно обойтись без долгой и дорогой процедуры полноценного судебного заседания, если решение спора известно заранее. Есть же очевидные долги - за ЖКХ, по алиментам или по договору займа. Понятно, что подобные долги надо платить и тут нечего долго рассуждать. Зачем тратить зря казенные деньги? Так родился "судебный приказ".

Для вынесения приказа судья просто проверяет документы, которые касаются возникновения долга, и выносит судебный приказ о его взыскании. Эта бумага имеет одновременно и силу исполнительного листа. То есть, чтобы взять присужденные деньги, пристав не нужен - взыскатель получил приказ, отнес в банк, там нашли счет должника - хоть пенсионный, хоть накопительный - и списали с него деньги на указанный счет. Сам приказ выносится без вызова взыскателя и должника и без проведения какого-либо разбирательства.

По закону судья обязательно направляет копию приказа должнику. И должник имеет право в течение 10 дней после получения копии заявить в суд возражения. Выяснив наличие спора, судья немедленно отменяет свой приказ и разъясняет взыскателю его право подать обычный иск.

Адрес должника мошенник придумывает, чтобы законопослушный человек заранее не узнал о судебном приказе и его не опротестовал

Хорошей, и в идеале правильной схемой тут же воспользовались мошенники всех мастей, от отдельных ловких обманщиков до хорошо подготовленных организованных групп. Для получения судебного приказа им необходимы данные любого паспорта, а расписку суд примет в простой письменной форме. Подлинность расписки никто не должен заверять.

Мошенники стали подделывать расписки, предъявлять их в судах, получать судебные приказы и списывать со счетов жертв деньги. Для этого им нужно просто имя, фамилии, год рождения жертвы. Адрес мошенник придумает, чтобы человек заранее не узнал о судебном приказе и его не опротестовал.

Законодатели, видимо, не догадывались, каких масштабов достигнут аферы с судебными приказами.

Фальшивые долги по чужому паспорту

Вот ситуация, в которой пытается разобраться житель подмосковного Можайска Андрей Куприенков.

"21 октября 2019 года через работодателя я получил письмо из Петродворцового суда Санкт-Петербурга. Якобы я в этом городе на улице Федюнинского, в доме 16, квартире 19 взял в долг полтора миллиона рублей у какого-то неизвестного мне Соболева Сергея Владимировича 11.09.1984 года рождения, проживающего в Воронеже на улице Земнухова, дом 2",- пишет в редакцию Куприенков.

Из Питера дело о взыскании долга переслали в Можайский городской суд. Когда пришли копии документов по делу, "должник" Куприенков очень удивился. Кроме искового заявления прилагались якобы его расписка, договор займа, справка об инвалидности лжеистца и копия паспорта Куприенкова.

"Невооруженным глазом было видно, что мой паспорт подделан: в нем не соответствовал код подразделения, выдавшего паспорт, да и название органа, выдавшего паспорт, было написано с ошибками, как и место моего рождения. А самое главное - в паспорте была моя прописка в г. Санкт-Петербурге, где я никогда не был прописан", - рассказывает наш читатель.

Поддельная расписка о займе якобы была составлена в Санкт-Петербурге 18 октября 2018 года. Но у читателя "РГ" на весь этот день железное алиби. Он в этот день с женой и детьми вылетал из турецкой Антальи в Москву. Остались электронные билеты и отметка в загранпаспорте с днем, часами и минутами.

Для того, чтобы разобраться в этой истории, мы попросили собственного корреспондента нашей газеты в Воронеже Антона Валагина встретиться с кредитором Куприенкова - гражданином Соболевым - и услышать его версию событий. Вот что ему удалось выяснить.

- Побывал на улице Земнухова, 2, выяснил, что Соболев Сергей Владимирович там действительно прописан, но сейчас отсутствует - находится в реабилитационном центре. Переговорил с мужчиной люмпенского вида, представившимся его знакомым. Этот человек сейчас живет в доме Соболева. Знакомый нашего "спонсора" категорически утверждает, что у Соболева нет денег. И в Санкт-Петербург он никогда не ездил. Внешний вид убогого домика и знакомого также свидетельствует, что вряд ли у нашего фигуранта есть свободные полтора миллиона рублей.

Позже встретился и с самим Соболевым. Он рассказал, что никогда в Питере не был, деньги никому не давал, тем более такую огромную сумму. Он сам в день, когда якобы получил расписку в Санкт-Петербурге, продолжал находиться в реабилитационном центре.

Паспорт он никогда не терял, правда, пару раз забывал его в конторах, которые выдают микрозаймы.

Соболеву в последнее время приходят какие-то официальные письма из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. В них запрашивают с него какие-то бумаги, но он на письма не отвечает.

(Видео с рассказом Соболева можно посмотреть на сайте "РГ")

Расписки и прописки как подлог

Летом этого года "Российская газета - Неделя" (N 133) опубликовала расследование, героем которого оказалась московская пенсионерка Валентина Ивановна. Пожилая женщина дома в Москве зашла на сайт госуслуг, чтобы проверить, нет ли у нее неоплаченных штрафов ГИБДД. Штрафов не было, зато обнаружился долг по уплате госпошлины в 4075 рублей в пользу налоговой инспекции N 13 города Каменск-Шахтинского Ростовской области.

Валентина Ивановна никогда не была в этом городе и долгов там у нее быть не могло. По ее просьбе редакция стала проверять, за что налоговики хотят истребовать госпошлину, и выяснила, что некий гражданин Туниян В.Ю. в городе Донецке Ростовской области написал заявление о вынесении судебного приказа в отношении пенсионерки. Мошенник просил взыскать с женщины долг по расписке, якобы написанной ею. Сумма долга - 465 000 рублей. Судебный участок N 3 Донецкого района Ростовской области выписал мошеннику приказ. В судебных документах значилось, что пенсионерка - жительница Донецка. Редакция проверила - по указанному адресу находятся руины барака, в котором никто уже много лет не жил.

Трудно избавиться от впечатления, что ситуация с массовой выдачей судебных приказов начинает выходить из-под контроля

После публикации и скандала этот приказ суд отменил, но не ответил на наш вопрос: как получилось, что суд не "увидел" в своем маленьком городе липового адреса? В Донецке полиция возбудила уголовное дело. Оно не закончено. Тунияна, как оказалось, уже судимого гражданина, пока не нашли.

Через месяц столичной пенсионерке пришел еще один судебный приказ из судебного участка N5 Таганрога. Мировой судья Волков А.А. вынес решение - взыскать с Валентины Ивановны 499 тысяч рублей по иску того же Тунияна.

"Прописали" мошенники на этот раз женщину в Таганроге. Судя по дате, судебный приказ в Таганроге издали на второй день после донецкого судебного приказа. Вынесение судебного приказа в Таганроге навело редакцию на мысль - проверить все суды Ростовской области. И оказалось, что в общей сложности девять(!) судебных участков только Ростовской области вынесли почти в одно и то же время судебные приказы по поддельной расписке гражданина Тунияна к московской пенсионерке Валентине Ивановне. И в каждом из девяти судов от имени государства взыскивалась сумма чуть-чуть меньше полумиллиона рублей. И везде москвичку "прописали" в городах, где выносился судебный приказ. И ни в одном случае мировые суды, вынося решения о взыскании с пенсионерки в общей сложности 4,5 миллиона рублей, вообще ничего не проверяли.

Эхо "Славянки"

С весны этого года дела, в которых фигурируют липовые расписки и судебные приказы, стали множиться с катастрофической скоростью.

Недавно жительница подмосковной Кубинки Дарья Евгеньевна увидела, что с ее карты списано почти тридцать тысяч рублей. В банке объяснили своей клиентке, что она задолжала индивидуальному предпринимателю Евгению Николаевичу Горбунову из Екатеринбурга. И в банк по этому долгу он прислал судебный приказ. Оказалось, что приказ еще в начале мая выписал мировой судья судебного участка N160 Одинцовского района Московской области Андреев Д. С.

Екатеринбургское представительство "РГ" долго искало предпринимателя Горбунова. По указанному в судебном деле адресу ни этого гражданина, ни его фирмы не было.

Вот что в итоге представительство "РГ" в Екатеринбурге выяснило - Горбунова в Екатеринбурге - нет, он проживает далеко, в другой стране, за океаном. Но есть его фирма, которая скупает долги россиян и обращается в суды, для получения на этих людей судебных приказов. Оказалось, что огромные списки должников из одной только подмосковной Кубинки продала Горбунову скандально известная управляющая компания "Славянка". Изначально она обслуживала военные городки, а потом стала обслуживать и гражданские дома. В одном из таких домов в Кубинке живет Дарья Евгеньевна. Но вот что интересно - "Славянки" давно нет. Зато есть в Следственном комитете РФ у военных следователей уголовное дело о разнообразной "деятельности" этой конторы, которая еще несколько лет назад прекратила свое существование.

Когда "Славянка" перестала обслуживать многоквартирные дома, жители Кубинки получили справки о своих долгах. У абсолютного большинства, включая семью Дарьи Евгеньевны, никаких долгов не было.

В проданном неизвестно кем Горбунову перечне якобы должников - просто списки проживающих в домах граждан и членов их семей. И против каждой фамилии вписана сумма "долга" - от 5 до 30 тысяч рублей. В той же семье Дарьи Евгеньевны ответственный квартиросъемщик и соответственно плательщик по коммуналке ее отец. И у него долгов по ЖКХ нет. Но деньги, судя по списку, должен каждый прописанный член семьи. Мировой судья просто выписал судебные приказы по спискам жильцов домов в Кубинке, которые продал неизвестно кто от имени уже не существующей компании. Точное количество пострадавших граждан пока установить не удалось. Как и общую сумму, списанную со счетов законопослушных жильцов.

Впереди у пострадавших от мошенников - долгие тяжбы в попытках отменить вступившие в законную силу судебные приказы. Потом хождение по коридорам правоохранительных органов с просьбой найти мошенников. Вероятность вернуть списанные деньги крайне мала. Просматривается два варианта решения проблемы. Либо собирать и бросать все правоохранительные силы для массовой облавы на мошенников по всей стране, либо - срочно вносить поправки в закон.

Мнение эксперта

Федор Куприянов, юрист:

- Представляется необходимым срочно исключить из статьи 122 Гражданского процессуального кодекса РФ "Требования, по которым выдается судебный приказ" требования, основанные на сделке заключенной в простой письменной форме. Это - всевозможные расписки и тому подобное. Попробуйте у нотариуса снять копию с такого документа. Нотариус поднимает вас на смех: "Откуда я знаю, кто тут расписался? Откуда я знаю, что тут ничего не дописано, не допечатано?" В российской нотариальной практике - нельзя, а в российской судебной практике у перегруженного мирового судьи "без вызова сторон" - можно?

Подготовили Антон Валагин (Воронеж), Сергей Панасенко (Екатеринбург)