Теорию глобального потепления могут пересмотреть

Последняя экспедиция научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш" возвратилась с сенсационным результатом. Выброс метана в морях Восточной Арктики установил рекорд, превысив в 6-7 раз его среднее значение в атмосфере. И если еще недавно на океанский метан климатологи мало обращали внимания, то сейчас ситуация кардинально меняется. Более того, этот газ, очевидно, заставит заново переписать благополучные сценарии климата, которые появились, когда почти 200 стран подписали Парижское соглашение, обязавшись сократить выбросы парниковых газов.

Такой вывод следует из доклада международной группы ученых под руководством Уилла Стеффена. "Ставка только на сокращение выбросов углекислого газа себя не оправдывает. Дело в том, что температура на Земле зависит не только от них, - говорит ученый. - По мере потепления включаются механизмы, которые ранее молчали, а теперь они начинают набирать силу. Мы можем вообще прекратить выбрасывать в атмосферу углекислоту, но начавшиеся по ее вине процессы давно включены. Теперь уже они начинают определять будущий климат".

Климат меняется так быстро, что уже в этом веке Северный Ледовитый океан впервые за тысячу лет может лишиться льда

По мнению ученых, абсолютным лидером среди новых факторов формирования климата будущего является Арктика. По сравнению с остальной планетой здесь глобальное потепление шагает ударными темпами. Только за последние годы побиты многочисленные климатические рекорды. Вот лишь несколько цифр. Если температура по земному шару за последние десятилетия выросла в среднем на 1 градус, то в Арктике были превышения на 5-7 градусов. За 40 лет площадь льда летом в Северном Ледовитом океане сократилась наполовину. А ведь еще недавно ученые были уверены, что подобное произойдет только к середине столетия. Многие специалисты говорят, что при нынешней скорости климатических событий уже в этом столетии мир увидит Северный Ледовитый океан вообще безо льда. Подобного не было в течение тысячи лет. А американский профессор Дженнифер Фрэнсис еще "оптимистичнее". Она уверена, что океан может освободиться ото льда уже к лету 2040 года, то есть на 60 лет раньше, чем предполагали еще 10 лет назад.

В чем причина такой арктической аномалии? По мнению ученых Института океанологии РАН, одной из причин может быть метан. Точнее, состоящие из него газогидраты, которые в огромном количестве складированы в подводной мерзлоте Северного Ледовитого океана. Считалось, что до этих гигантских запасов сырья человек доберется, когда "съест" все более доступные месторождения. Была абсолютная уверенность, что подводная кладовая стабильна и как непроницаемая крыша всегда будет удерживать гидраты на дне. И вот сюрприз: гидраты начали таять, разрушаться, и метан стал вырываться на поверхность.

Казалось бы, причина очевидна - глобальное потепление, вызванное деятельностью человека. Но почему больше всего страдает холодная Арктика? Ведь именно здесь температура растет беспрецедентно…

- По этому поводу есть несколько гипотез, приведу одну из самых популярных, - сказал корреспонденту "РГ" руководитель геологического направления Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН академик Леопольд Лобковский. - Как известно, в древние времена нынешний арктический шельф был сушей, по которой бродили мамонты. А около 10 тысяч лет назад уровень океана начал подниматься и затопил эту территорию. В итоге температура затопленного дна сильно изменилась. На суше она была минус 15-20 градусов, а оказавшись под водой, поднялась до нуля. Таким образом, огромные территории начали прогреваться, освобождая законсервированные в мерзлоте запасы метана.

Эта гипотеза наводит на неожиданный вывод. Может, вовсе не человек, а длительный прогрев подводной мерзлоты и освобождение из многолетнего плена метана являются главной причиной глобального потепления? А человек только подхлестывает процесс, помогая выбросами еще больше поднимать температуру на планете?

- Сейчас вряд ли кто то возьмется поддерживать или опровергать эту версию, - говорит Лобковский. - Прежде всего надо понять масштабы явления, понять, насколько интенсивно идет разрушение гидратов. Для этого требуется масштабная программа исследований, не одна экспедиция в год, а минимум десяток. Тогда появится шанс найти ответы на вопросы, от которых зависит климат на Земле. Пока на причины потепления есть несколько взглядов. Кто-то считает, что во всем виноват человек, оппоненты утверждают, что убедительных доказательств этому нет, что, бросив многие миллиарды на борьбу с потеплением, мы ничего не добьемся. Только основательно разобравшись в механизме климата, можно найти эффективные способы остановить глобальное потепление.