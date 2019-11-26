Теорию глобального потепления могут пересмотреть

Новости

Сын актера Марьянова подал иск на 30 млн к реабилитационному центру 18:30
Мосгорсуд освободил замруководителя Росалкогольрегулирования 18:21
В Ярославле задержана экс-директор департамента госжилнадзора 18:17
ФАС предложила создать орган по регулированию табачного рынка 18:14
В МАК назвали причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году 18:08
Сбербанк назвал регионы с быстрорастущими ценами на ЖКУ 17:52
Зеленский назвал приоритетом газовый контракт с Россией 17:45
Косачев отреагировал на слова Джонсона о невмешательстве России в Brexit 17:45
Особенности опытного автомата Калашникова 1950 года показали на видео 17:41
В Швейцарии найден идеально сохранившийся клад времен Нерона 17:28
В Канаде раскопали гигантский асимметричный череп стиракозавра 17:26
Колокольцев осмотрел здание республиканского МВД в Сыктывкаре 17:24
Путин указал "Газпрому" направить Киеву предложение по новому контракту 17:21
Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Вперед" 17:19
В Мюнхене судят серийного убийцу пенсионеров 17:16
В Крыму министров выберут без теледебатов 17:10
Toyota выпустила дорожный бизнес-джет 17:01
В Минске рассказали о проблемах с экспортом цемента и стекла 17:00
Подведены итоги детского конкурса "Расскажи миру о своей России" 16:54
Названы российские города-лидеры по качеству жизни 16:53
Брест передаст эстафету культурной столицы СНГ казахстанскому Шымкенту 16:28
В Ингушетии по делу об убийстве главы ЦПЭ задержали двух человек 16:05
Видео: В Коми в вентиляции жилого дома поселился упитанный енот 16:04
В МЧС объяснили, по какому льду опасно ходить и кататься 16:01
Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Климатологи составили прогноз погоды на зиму
Климатологи составили прогноз погоды на зиму
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
26.11.2019 18:26
Рубрика: Общество

Рубикон перейден

Теорию глобального потепления могут пересмотреть
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8025)
Последняя экспедиция научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш" возвратилась с сенсационным результатом. Выброс метана в морях Восточной Арктики установил рекорд, превысив в 6-7 раз его среднее значение в атмосфере. И если еще недавно на океанский метан климатологи мало обращали внимания, то сейчас ситуация кардинально меняется. Более того, этот газ, очевидно, заставит заново переписать благополучные сценарии климата, которые появились, когда почти 200 стран подписали Парижское соглашение, обязавшись сократить выбросы парниковых газов.
Несмотря на все договора, научные сценарии климата на Земле выглядят все более катастрофическими. Фото: Maxim Zhuravlev / Istock Несмотря на все договора, научные сценарии климата на Земле выглядят все более катастрофическими. Фото: Maxim Zhuravlev / Istock
Несмотря на все договора, научные сценарии климата на Земле выглядят все более катастрофическими. Фото: Maxim Zhuravlev / Istock

Такой вывод следует из доклада международной группы ученых под руководством Уилла Стеффена. "Ставка только на сокращение выбросов углекислого газа себя не оправдывает. Дело в том, что температура на Земле зависит не только от них, - говорит ученый. - По мере потепления включаются механизмы, которые ранее молчали, а теперь они начинают набирать силу. Мы можем вообще прекратить выбрасывать в атмосферу углекислоту, но начавшиеся по ее вине процессы давно включены. Теперь уже они начинают определять будущий климат".

Климат меняется так быстро, что уже в этом веке Северный Ледовитый океан впервые за тысячу лет может лишиться льда

По мнению ученых, абсолютным лидером среди новых факторов формирования климата будущего является Арктика. По сравнению с остальной планетой здесь глобальное потепление шагает ударными темпами. Только за последние годы побиты многочисленные климатические рекорды. Вот лишь несколько цифр. Если температура по земному шару за последние десятилетия выросла в среднем на 1 градус, то в Арктике были превышения на 5-7 градусов. За 40 лет площадь льда летом в Северном Ледовитом океане сократилась наполовину. А ведь еще недавно ученые были уверены, что подобное произойдет только к середине столетия. Многие специалисты говорят, что при нынешней скорости климатических событий уже в этом столетии мир увидит Северный Ледовитый океан вообще безо льда. Подобного не было в течение тысячи лет. А американский профессор Дженнифер Фрэнсис еще "оптимистичнее". Она уверена, что океан может освободиться ото льда уже к лету 2040 года, то есть на 60 лет раньше, чем предполагали еще 10 лет назад.

Почему климатическую политику нельзя сводить лишь к борьбе с углекислым газом

В чем причина такой арктической аномалии? По мнению ученых Института океанологии РАН, одной из причин может быть метан. Точнее, состоящие из него газогидраты, которые в огромном количестве складированы в подводной мерзлоте Северного Ледовитого океана. Считалось, что до этих гигантских запасов сырья человек доберется, когда "съест" все более доступные месторождения. Была абсолютная уверенность, что подводная кладовая стабильна и как непроницаемая крыша всегда будет удерживать гидраты на дне. И вот сюрприз: гидраты начали таять, разрушаться, и метан стал вырываться на поверхность.

Казалось бы, причина очевидна - глобальное потепление, вызванное деятельностью человека. Но почему больше всего страдает холодная Арктика? Ведь именно здесь температура растет беспрецедентно…

- По этому поводу есть несколько гипотез, приведу одну из самых популярных, - сказал корреспонденту "РГ" руководитель геологического направления Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН академик Леопольд Лобковский. - Как известно, в древние времена нынешний арктический шельф был сушей, по которой бродили мамонты. А около 10 тысяч лет назад уровень океана начал подниматься и затопил эту территорию. В итоге температура затопленного дна сильно изменилась. На суше она была минус 15-20 градусов, а оказавшись под водой, поднялась до нуля. Таким образом, огромные территории начали прогреваться, освобождая законсервированные в мерзлоте запасы метана.

Грета Тунберг отказалась приехать за Детской премией мира

Эта гипотеза наводит на неожиданный вывод. Может, вовсе не человек, а длительный прогрев подводной мерзлоты и освобождение из многолетнего плена метана являются главной причиной глобального потепления? А человек только подхлестывает процесс, помогая выбросами еще больше поднимать температуру на планете?

- Сейчас вряд ли кто то возьмется поддерживать или опровергать эту версию, - говорит Лобковский. - Прежде всего надо понять масштабы явления, понять, насколько интенсивно идет разрушение гидратов. Для этого требуется масштабная программа исследований, не одна экспедиция в год, а минимум десяток. Тогда появится шанс найти ответы на вопросы, от которых зависит климат на Земле. Пока на причины потепления есть несколько взглядов. Кто-то считает, что во всем виноват человек, оппоненты утверждают, что убедительных доказательств этому нет, что, бросив многие миллиарды на борьбу с потеплением, мы ничего не добьемся. Только основательно разобравшись в механизме климата, можно найти эффективные способы остановить глобальное потепление.

Общество Наука Климат на Земле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Зеленский назвал приоритетом газовый контракт с Россией
В России предложили ввести новый паспорт
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным
Сбербанк назвал регионы с быстрорастущими ценами на ЖКУ
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти