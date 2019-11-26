Разработан тест на 13 видов рака по одной капле крови

Японские ученые разработали технологию, позволяющую определить наличие 13 видов рака по одной капле крови с точностью 99 процентов в течение двух часов. Об этом сообщает The Japan Times.

Анализ может использоваться для диагностики рака на ранней стадии. Он основан на изучении типов и концентрации молекул микро-РНК, которые участвуют в подавлении активности генов. У многих из этих молекул выявлена связь с некоторыми видами рака.

Преимущество данного теста не только в степени его точности и быстроте: его стоимость составляет порядка 20000 иен (около 200 долларов). Другой похожий тест на 8 видов рака с точностью до 70 процентов был описан в начале 2018 года в научном журнале Science - его стоимость оценивалась в 500 долларов.

Новая методика нацелена на обнаружение рака желудка, пищевода, легких, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, кишечника, яичников, простаты, мочевого пузыря, молочной железы,а также саркомы и глиомы. Авторы надеются внедрить тест в медицинскую практику в ближайшие годы.