Ученые изучают риски дальних полетов в космос

Длительное пребывание в космосе опасно нарушает кровоток в организме человека, вызывая застойные явления, тромбы и даже течение в обратном направлении. Вот такие, прямо скажем, тревожные результаты преподнесло исследование ученых, проведенное на Международной космической станции. То, что жизнь среди звезд отнюдь не "звездная", давно не новость. Хотя было время, когда о неполадках со здоровьем во время полета и после вслух предпочитали не говорить. Первым космонавтом, который честно признался, что плохо чувствовал себя в невесомости, был Герман Титов. Академик Олег Газенко, один из руководителей медико-биологической программы исследований, даже назвал тогда поступок Титова мужественным и интеллигентным.

Как известно, отсутствие нормальной силы тяжести нарушает распределение жидкостей в теле и влияет на кровоток. В невесомости кровь больше накапливается в сосудах головы, что иногда приводит к отеку лица и уменьшению объема ног. Новое исследование, проведенное на МКС, показало, что снабжение мозга кровью нарушается уже через пару месяцев полета. Об этом рассказано в журнале JAMA Network Open.

Первым космонавтом, который признался о плохом самочувствии в невесомости, был Герман Титов

Наблюдения проводились на 11 космонавтах, которые пробыли на МКС в среднем около полугода. Они проходили ультразвуковое исследование сосудов головы: перед полетом, на борту станции - на 50-й и 150-й день командировки, а также через 40 дней после приземления. У семи обнаружились застойные явления, и более того - эпизодическое обратное (!) течение крови во внутренней яремной вене. Последнего быть вообще не должно.

Костюм "Чибис" поддерживает кровообращение космонавта. Фото: РИА Новости.

Что такое яремная вена? Это крупнейший сосуд (несколько парных вен), располагающийся на шее и уносящий кровь от шеи и головы. У одного космонавта в вене сформировался тромб, у другого он начал появляться после возвращении на Землю. Специалисты подчеркивают: теоретически такое образование способно оторваться, попасть в легкие, приведя к тромбоэмболии их сосудов - опаснейшему состоянию, с которым на орбите лучше не встречаться. "Это было очень неожиданно, - цитируются слова руководителя группы исследователей Майкла Стенгера из НАСА. - Мы не думали увидеть остановку и реверсивное течение". Ученые полагают, что подобные нарушения кровотока могут стать еще одним серьезным вызовом для космической медицины и будущих длительных пилотируемых экспедиций.

Кстати, насколько тяжело отражается долгое отсутствие гравитации на космонавтах, медики поняли после почти 18-суточного полёта в 1970 году Виталия Севастьянова и Андрияна Николаева: на земле космонавты несколько дней не могли ни стоять, ни ходить. После этого были разработаны специальные костюмы и методики, которые позволяют космонавтам сохранить здоровье и благополучно вернуться на Землю. Для улучшения кровообмена создан вакуумный комплект "Чибис" - специальный нагрузочный костюм, в котором можно формировать разрежение для оттока крови к ногам. Другой помощник космонавтов - костюм "Пингвин", имеющий особое натяжение вдоль оси.

Сегодня в систему профилактики входит и фармакологическая коррекция. Разработанные российскими учеными препараты снимают негативное воздействие невесомости, улучшают работу мозга и сердечно-сосудистой системы. Очевидно, что медикам еще предстоит оценить все аспекты и реальную опасность возникшей проблемы, найти эффективные средства решения до того, как люди отправятся на Луну, Марс и дальше.