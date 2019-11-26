Ученые изучают риски дальних полетов в космос

Как известно, отсутствие нормальной силы тяжести нарушает распределение жидкостей в теле и влияет на кровоток. В невесомости кровь больше накапливается в сосудах головы, что иногда приводит к отеку лица и уменьшению объема ног. Новое исследование, проведенное на МКС, показало, что снабжение мозга кровью нарушается уже через пару месяцев полета. Об этом рассказано в журнале JAMA Network Open.
Наблюдения проводились на 11 космонавтах, которые пробыли на МКС в среднем около полугода. Они проходили ультразвуковое исследование сосудов головы: перед полетом, на борту станции - на 50-й и 150-й день командировки, а также через 40 дней после приземления. У семи обнаружились застойные явления, и более того - эпизодическое обратное (!) течение крови во внутренней яремной вене. Последнего быть вообще не должно.
Что такое яремная вена? Это крупнейший сосуд (несколько парных вен), располагающийся на шее и уносящий кровь от шеи и головы. У одного космонавта в вене сформировался тромб, у другого он начал появляться после возвращении на Землю. Специалисты подчеркивают: теоретически такое образование способно оторваться, попасть в легкие, приведя к тромбоэмболии их сосудов - опаснейшему состоянию, с которым на орбите лучше не встречаться. "Это было очень неожиданно, - цитируются слова руководителя группы исследователей Майкла Стенгера из НАСА. - Мы не думали увидеть остановку и реверсивное течение". Ученые полагают, что подобные нарушения кровотока могут стать еще одним серьезным вызовом для космической медицины и будущих длительных пилотируемых экспедиций.
Кстати, насколько тяжело отражается долгое отсутствие гравитации на космонавтах, медики поняли после почти 18-суточного полёта в 1970 году Виталия Севастьянова и Андрияна Николаева: на земле космонавты несколько дней не могли ни стоять, ни ходить. После этого были разработаны специальные костюмы и методики, которые позволяют космонавтам сохранить здоровье и благополучно вернуться на Землю. Для улучшения кровообмена создан вакуумный комплект "Чибис" - специальный нагрузочный костюм, в котором можно формировать разрежение для оттока крови к ногам. Другой помощник космонавтов - костюм "Пингвин", имеющий особое натяжение вдоль оси.
Сегодня в систему профилактики входит и фармакологическая коррекция. Разработанные российскими учеными препараты снимают негативное воздействие невесомости, улучшают работу мозга и сердечно-сосудистой системы. Очевидно, что медикам еще предстоит оценить все аспекты и реальную опасность возникшей проблемы, найти эффективные средства решения до того, как люди отправятся на Луну, Марс и дальше.