Ученые выяснили, почему женщины выбирают сексуальные наряды

Австралийские ученые провели исследование, в ходе которого стала относительно ясна одна из причин, почему женщины зачастую надевают одежду, привлекающую к ним внимание противоположного пола. Причина оказалась не столько психологическая, сколько экономическая.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого более 300 испытуемых из 38 стран приняли участие в создании онлайн-сообществ, живущих в условиях различных экономик, представленных сегодня в мире. Доклад об этом опубликован в журнале Национальной академии наук США.

В ходе исследования женщинам задали вопрос, какой наряд они выберут для вечернего выхода в свет (на прием, в ресторан и т.д). Оказалось, что чем больше в данном обществе экономическое неравенство, тем сексуальнее будет наряд женщины.

Ученые объясняют это беспокойством женщин касательно повышения своего социального статуса. В условиях экономического неравенства они стараются использовать свою привлекательность для продвижения вверх по социальной лестнице более активно, чем в обществах, где разница между богатыми и бедными выражена не столь ярко.

"Женщины используют доступные им инструменты для преодоления ступенек на лестнице социальной иерархии", - пояснил эксперт по гендерным отношениям Мельбурнского университета Хандис Блейк.

При этом, предупреждают специалисты, постоянная озабоченность своим социальным статусом и попытки его улучшить могут привести к психическим расстройствам.