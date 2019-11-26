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26.11.2019 01:28
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, почему женщины выбирают сексуальные наряды

Текст: Константин Волков

Австралийские ученые провели исследование, в ходе которого стала относительно ясна одна из причин, почему женщины зачастую надевают одежду, привлекающую к ним внимание противоположного пола. Причина оказалась не столько психологическая, сколько экономическая.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого более 300 испытуемых из 38 стран приняли участие в создании онлайн-сообществ, живущих в условиях различных экономик, представленных сегодня в мире. Доклад об этом опубликован в журнале Национальной академии наук США.

Фото: Gettyimages
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В ходе исследования женщинам задали вопрос, какой наряд они выберут для вечернего выхода в свет (на прием, в ресторан и т.д). Оказалось, что чем больше в данном обществе экономическое неравенство, тем сексуальнее будет наряд женщины.

Ученые объясняют это беспокойством женщин касательно повышения своего социального статуса. В условиях экономического неравенства они стараются использовать свою привлекательность для продвижения вверх по социальной лестнице более активно, чем в обществах, где разница между богатыми и бедными выражена не столь ярко.

"Женщины используют доступные им инструменты для преодоления ступенек на лестнице социальной иерархии", - пояснил эксперт по гендерным отношениям Мельбурнского университета Хандис Блейк.

При этом, предупреждают специалисты, постоянная озабоченность своим социальным статусом и попытки его улучшить могут привести к психическим расстройствам.

Общество
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