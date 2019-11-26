В 2020 году рост российской экономики может оказаться выше правительственного прогноза, считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Фактически помешать этому могут только внешние обстоятельства - а именно рецессия в мировой экономике. Стратегически же заметного роста ВВП можно будет добиться улучшением делового климата и снижением давления на бизнес.

Об этом говорили участники VI Международного форума Финансового университета при правительстве РФ. Бюджетное финансирование нацпроектов (в том числе и на них правительство возлагает надежды по ускорению роста ВВП) отстает от графика, оно должно увеличиться в 2020 году. Майский указ президента ставит цель к 2024 году добиться вхождения России в топ-5 крупнейших экономик и обеспечить темпы роста выше мировых (то есть выше 3%). Минэкономразвития в базовом прогнозе ожидает роста экономики в 2020 году на 1,7%, откладывая более существенное ускорение на последующие два года (3,1-3,2%).

Российская экономика может вырасти в 2020 году на 2%, считают в Госдуме и Минэкономразвития

По мнению Аксакова, в 2020 году ВВП может вырасти и на 2% (о стремлении к такому показателю говорил и глава минэкономразвития Максим Орешкин). Но если сбудутся прогнозы о наступлении рецессии в мировой экономике, Россия не останется в стороне и покажет, мягко говоря, более скромные результаты, следует из слов Аксакова. Возможное начало мирового кризиса отрицательно повлияет на динамику российского ВВП через снижение цен на сырьевые товары.

При этом восстановление цен на нефть после провала 2014-2015 годов не привело ни к заметному росту ВВП, ни к росту доходов населения, отметил Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, чтобы экономика России удерживала свои позиции по сравнению с другими странами, ей нужно расти на 5-6% в год.

1,7 процента - такой рост экономики в 2020 году заложен в официальный макропрогноз

Большая проблема для экономики - состояние делового климата, в первую очередь в контексте отношения бизнеса и силовых структур, говорит Титов. Впрочем, по его словам, нельзя сказать, что бизнесу мешает только это: из-за экономических условий резко снизилась доходность и стало невыгодно производить внутри страны. Кроме того, реальные ставки по кредитам бизнесу, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, по-прежнему высоки. По мнению Титова, в связи с этим пора переходить с политики макроэкономической стабилизации (по факту антикризисной) к инвестиционной.