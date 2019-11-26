В Боснии и Герцеговине произошло сильное землетрясение

Вслед за Албанией, где сегодня утром произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет, в 10.20 (12.20 мск) зафиксированы мощнейшие толчки на территории Боснии и Герцеговины, сила которых достигала магнитуды 5,4 по шкале Рихтера.

Боснийский портал Kliх.ba, ссылаясь на данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), сообщает о том, что эпицентр землетрясения находился на глубине в 10 километров в 77 километрах южнее Сараева.

Сведений о пострадавших в Боснии и Герцеговине и серьезных разрушениях не поступает. В интервью изданию "Дневни Аваз" сейсмолог Иван Брлек заявил: "Согласно нашим измерениям, в настоящее время не существует высокой вероятности разрушительного землетрясения в БиГ. Почти ежедневно происходят маломощные землетрясения, сопровождающиеся освобождением сейсмической энергии, что не позволяет ей накапливаться и снижает вероятность более сильного землетрясения".