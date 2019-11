В четверг выйдет в прокат мультфильм "Холодное сердце 2"

Если в человеке есть магия - это не повод прятать ее и пытаться жить обычной жизнью. А если кто-то считает себя совершенно обыкновенным - нет необходимости думать, что он неспособен творить чудеса.

К этим двум предложениям вполне можно свести мораль мультфильма "Холодное сердце 2" (режиссеры: Крис Баки Дженнифер Ли), в котором, как и в первой части, главные героини - две сестры. Эльза наделена магическими способностями. Она - настоящая снежная королева - недаром одноименной сказкой Ганса-Христиана Андерсена и вдохновлен этот мультфильм Disney. И Анна - самая обычная девочка, но без нее и ее любви волшебные дарования Эльзы не принесут никаких плодов. После событий, о которых рассказано в первой части мультфильма (она, кстати, получила в 2014 году "Оскар", как лучший анимационный фильм, а песня "Let it Go" ("Отпусти и забудь") тогда же завоевала не только "Оскар", как лучшая, но еще и "Грэмми"), Эльза и ее семья наконец-то обрели счастье. К слову, во второй части фильма есть замечательный эпизод, когда снеговик Олаф показывает все, что случилось ранее, и вводит всех зрителей в курс дела - даже если они не смотрели предыдущий фильм. Так вот в счастье Эльзе спокойно не живется. Рядом с самыми близкими - сестрой Анной, другом Кристофом, его оленем Свеном и Олафом, она себя чувствует, словно в золотой клетке, да еще и периодически слышит волшебный голос, который то ли просит о помощи, то ли зовет за собой.

Казалось бы все хорошо… Но Эльза все же принимает решение вырваться из благополучия. Этот прорывной момент в мультфильме ознаменован песней "Вновь за горизонт", которую можно смело подавать на все музыкальные премии мира сразу, и от этого никто не прогадает. Нужно сказать, что у картины в нашей стране крайне удачные перевод и дубляж, поэтому все песни запоминаются сразу. "Роли" в нашей версии исполняют актриса мюзиклов и кино Наталия Быстрова (голос Анны), актер театра и кино Андрей Бирин (голос Кристоффа), легендарный певец и композитор Сергей Пенкин (голос Олафа) и другие. На титрах песню "Вновь за горизонт" исполняет Роман Архипов и стоит посидеть до конца не только оттого, что потом будет еще одна сцена, главный герой которой снеговик Олаф, но и чтобы послушать эту версию. Всего для мультфильма написано семь новых песен. А еще в нем 17 поющих оленей и ненавязчиво продвигается постулат, что олени - лучше, чем люди. Но смогли бы олени без людей создать такую необычную сказку? Да еще и придумать для нее мир, полный мифов и легенд, начиная с уютного королевства Эренделл, где живут сестры и их друзья, и заканчивая волшебной страной, где есть что-то и от Норвегии, и от Финляндии и даже от нашей Чукотки, но на самом деле такая существует лишь в фантазиях талантливых творцов.

Авторам фильма удалось необычно показать не только все стихии - воду, землю, огонь и ветер, но и создать некое пособие для фанатов различных модных направлений. Так, наряды, которые меняют принцессы, достойны лучших мировых подиумов, а еще в этой анимационной ленте впервые применяется новое программное обеспечение - симулятор волос под названием "Beast", который помог создателям картины добиться роскошных кудрей, локонов и других причесок.

Однако, все это было бы лишь просто декоративным оформлением, если бы сказка не затрагивала всего самого доброго, что живет в каждом - по отношению к родителям, братьям и сестрам, любимым, соседям, зверюшкам и даже неодушевленным существам и стихиям природы. Каждый зритель после просмотра этого мультфильма выйдет не просто наполненный песнями, которые все время хочется петь, но почувствует себя чуть лучшим - добрее и светлее, и сердце у него уж точно будет биться горячо.