В Госдуме предложили установить правила распродаж

Автор инициативы депутат Олег Лебедев считает, что сейчас очень легко ввести потребителя в заблуждения относительно продажи товаров со скидками. Ответственности за это никакой. Поэтому продавцы как только не изощряются, чтобы продать побольше товаров в дни распродаж. Самый распространенный способ - сначала поднять цены, а потом их якобы опустить.

Поэтому депутат предлагает ввести в закон о торговле, в частности, правило раскрывать исходную цену на товар.

"При этом вводится норма, в соответствии с которой такая цена не может превышать среднюю за шесть месяцев, предшествующих дате начала распродажи, цену на данный товар в торговом объекте. Средняя за шесть месяцев, предшествующих дате начала распродажи, цена на товар будет рассчитываться по установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти методике, что исключит возможность манипулирования и злоупотребления данной информацией", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также предлагается раскрывать информацию о размере скидки. Рядом с процентами указывать и выгоду непосредственно в рублях, которую получит покупатель. А также продавец должен указывать и итоговую цену на товар, а не заставлять покупателей в уме самостоятельно рассчитывать, сколько им предстоит заплатить.