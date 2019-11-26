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26.11.2019 13:57
Рубрика: Власть

В России предложили ввести новый паспорт

Текст: Ольга Игнатова
Установить новый вид основного документа, удостоверяющего личность, - удостоверение личности гражданина Российской Федерации, предложили в Госдуме. Соответствующий законопроект сегодня внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

Его автор - депутат Сергей Иванов - напоминает, что сегодня в России действует более 20 видов документов, удостоверяющих личность. Этот перечень является открытым.

В частности, к таким документам относятся паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации, служебный паспорт гражданина Российской Федерации и так далее.

Фото: РИА Новости
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В то же время, как считает автор инициативы, действующее законодательство, регламентирующее правоотношения в сфере документов, удостоверяющих личность, носит разрозненный и запутанный характер. В нем отсутствуют общие принципы и требования к оформлению, выдаче, замене документов, нет единой терминологии, а также не установлен четкий перечень документов, удостоверяющих личность, являющихся основными, не определен статус этих документов и возможность совершать по ним гражданско-правовые сделки и иные юридически значимые действия.

Поэтому депутат предлагает принять закон "Об основных документах, удостоверяющих личность".

В проекте закона вводится понятие основного документа, удостоверяющего личность, вводится требование обязательности наличия документа, удостоверяющего личность, для граждан России и бережного его хранения, основания для отказа в оформлении документа, удостоверяющего личность, основания для признания документа, удостоверяющего личность, недействительным и его замены и т.п.

"Учитывая развитие цифровых и информационных технологий, данным Законопроектом предлагается установить новый вид основного документа, удостоверяющего личность, - удостоверение личности гражданина Российской Федерации", - отмечает автор инициативы.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Такой документ предлагается оформлять на пластиковом носителе, а сведения об обязательных персональных данных гражданина, установленные федеральным законом, будут заноситься на электронный носитель удостоверения.

Практика применения документа удостоверяющего личность, оформленного на пластиковом носителе, широко распространена как в странах Евросоюза, так и в государствах СНГ, и неплохо себя зарекомендовала, отмечает депутат.

Выдавать такие новые удостоверения личности депутат предлагает с 1 января 2021 года.

Паспорт нового образца предлагается выдавать бессрочно, производя обновление фотографических данных в возрасте 20 и 45 лет. В нем также может быть предусмотрена возможность определять и указывать свою национальную принадлежность.

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