В Мексике освобождены похищенные ранее туристы

Спустя сутки мексиканским властям удалось освободить похищенных преступниками туристов - актера Алехандро Санди и гражданина Франции Фредерика Мишеля, передает ТАСС со ссылкой на местное издание Universal.

Они были похищены во время поездки в заповедник Невадо-де-Толука в центральной части страны. За них требовали выкуп и пока власти не уточняют - были бы выплачены деньги злоумышленникам или нет.

Сообщается, что освобожденные Санди и Мишель чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью теперь ничто не угрожает.