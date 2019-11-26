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26.11.2019 20:33
Рубрика: В мире

Убийственный сценарий

Боевики готовят химическую атаку
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8025)
Наши военные располагают точными сведениями о том, что в Сирии готовится новая провокация с использованием отравляющих веществ. Минобороны России сообщило, что ее намереваются провести члены запрещенной в России террористической организации "Хаят Тахрир аш-Шам".

"По информации жителей населенного пункта Сармада (30 км северо-восточнее Идлиба), в начале ноября в город прибыли в сопровождении вооруженных боевиков неизвестные люди и колонна из трех грузовых автомобилей с различными емкостями с химикатами. В одной из машин находилось профессиональное видеооборудование и фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой", - сообщили "РГ" в Минобороны России.

Фото: Syrianarabnewsagency / youtube.com
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Там уточнили: по нескольким каналам подтверждена информация, что боевики из отряда полевого командира Абу Малека, входящего в группировку "Хаят Тахрир аш-Шам", совместно с организацией "Белые каски" планируют проведение в населенных пунктах в Идлибской зоне деэскалации провокации с инсценировкой авиационных ударов и применения химического оружия. Для участия в съемках сцен, изображающих последствия авиаударов и применения отравляющих веществ, боевики отбирают местных жителей. Фейковые ролики об уничтоженных в ходе авиационных налетов и артиллерийских обстрелов гражданских объектов и якобы примененном химоружии в провинции Идлиб затем планируют разместить в соцсетях и представить как доказательства преступлений правительства Сирии и действий наших ВКС против мирных граждан.

Напомним, что это далеко не первая попытка организовать провокацию с отравляющими веществами. Ровно год назад в Сирии были обстреляны химическими боеприпасами северо-западные кварталы города Алеппо. Огонь вели из 120-мм минометов боевики запрещенной в РФ террористической группировки - "Джебхат ан-Нусра". Мины, начиненные хлором, разорвались в районе улицы Ниль в квартале Эль-Халидия. По данным Минобороны России, в результате обстрела 46 человек, в том числе 8 детей тогда получили химическое поражение.

Год назад в Сирии были обстреляны химическими боеприпасами северо-западные кварталы Алеппо

В подвергшийся атаке террористов район на специальных машинах радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6 оперативно прибыли наши военные специалисты. А по месту, где находились устроившие эту "химическую" провокацию боевики, нанесли прицельный авиаудар российские самолеты.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков тогда сказал, что к проведенной террористами акции причастны "Белые каски". Более того, наши военные уверены, что и тогда, и сейчас они напрямую связаны с действующими в Идлибской зоне деэскалации боевиками. Похоже, что сорвавшуюся год назад в Алеппо попытку нусровцев с помощью хлора скомпрометировать армию Асада и российские ВКС теперь надеются более успешно повторить террористы Абу Малека.

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