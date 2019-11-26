Видео: Санта-Клаус, снимая селфи в Венеции, с головой ушел под воду

Страстное желание некоторых путешествующих по Италии туристов любой ценой сделать эффектный кадр далеко не всегда оборачивается добром.

По сети разлетелось видео, на котором мужчина в колпаке Санта-Клауса и красном свитере уверенно вышагивает по затопленной Венеции с селфи-палкой, снимая себя на фоне рекордного наводнения. В какой-то момент он сам с головой уходит под воду. Герой ролика был, очевидно, так увлечен съемкой, что не заметил, как дошел до края пешеходной зоны и провалился в канал.

Это гротесковое видео стало хитом соцсетей. За короткое время его в одном только Twitter посмотрело более 5 миллионов человек. При этом большинство пользователей оставили под роликом довольно язвительные комментарии, выразив надежду, что мужчина в итоге снял под водой то, что хотел.