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26.11.2019 12:52
Рубрика: В мире

Видео: Санта-Клаус, снимая селфи в Венеции, с головой ушел под воду

Текст: Нива Миракян (Рим)

Страстное желание некоторых путешествующих по Италии туристов любой ценой сделать эффектный кадр далеко не всегда оборачивается добром.
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По сети разлетелось видео, на котором мужчина в колпаке Санта-Клауса и красном свитере уверенно вышагивает по затопленной Венеции с селфи-палкой, снимая себя на фоне рекордного наводнения. В какой-то момент он сам с головой уходит под воду. Герой ролика был, очевидно, так увлечен съемкой, что не заметил, как дошел до края пешеходной зоны и провалился в канал.

Это гротесковое видео стало хитом соцсетей. За короткое время его в одном только Twitter посмотрело более 5 миллионов человек. При этом большинство пользователей оставили под роликом довольно язвительные комментарии, выразив надежду, что мужчина в итоге снял под водой то, что хотел.

В мире Европа Италия Общество СМИ и соцсети
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