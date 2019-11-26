Владимир Путин призвал школьников искать дело всей жизни

Молодому поколению важно найти себя в мире, где бурно развиваются высокие технологии. Об этом президент заявил во время телемоста с участниками форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле. Глава государства принял участие во Всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня" и рассказал, что нужно, чтобы быть успешным.

Мир на пороге серьезных изменений, связанных с высокими технологиями. И очень важно, чтобы молодые люди смогли определить, где могут быть наиболее востребованы, добиться максимального результата и реализовать себя, заявил Владимир Путин. В этом году четверть миллиона молодых людей устроились на работу на российские крупные предприятия, занимающиеся инновациями. "Это и новые материалы, лекарственные препараты, беспилотный транспорт, искусственный интеллект, биология в самом широком смысле слова, включая генетические исследования", - перечислил президент. "Все это настолько важно, это так определит будущее нашей страны - не только ваше личное будущее, но и ваших детей, и ваших внуков", - убежден он.

"Должно быть что-то внутри, щелкнуть должно в какой-то момент, чтобы человек понял, что вот здесь он добьется максимального результата", - заявил глава государства. "Не переживайте по поводу того, что у вас якобы нет усидчивости. Она появится в тот самый момент, когда вы найдете дело, которому захотите посвятить свою жизнь. Когда человек занимается любимым делом, он не замечает времени, которое летит вокруг него, он из времени уходит, усидчивость появляется мгновенно", - сказал он. "И очень важно добиваться хоть маленьких, но результатов", - считает Путин. Маленькие успехи будут мотивировать к большим достижениям.

"Я, так же как и вы, стоял перед выбором: что мне делать, куда пойти, кем стать", - поделился глава государства, вспомнив сложные дискуссии с родителями и тренером. "У меня лично в начале были желания самые разные, как у всех молодых людей: я хотел и моряком, и летчиком. Внимательно смотрел, изучал... примерял на себя все эти профессии", - пояснил он. Путин также дал совет молодежи примеряться к станку, столу, штурвалу. "Сел, просто взял авторучку в руки и начал думать и творить. Или кисть. Встал к станку, к балетному, допустим... Надо все это примерить на себя и почувствовать: ты будешь этим заниматься всю жизнь? Ты с удовольствием пойдешь утром заниматься этим своим делом или нет? И вот когда найдешь эту нишу для себя, тогда поймешь: это мое", - пояснил глава государства. Но мало просто выбрать. Потом надо будет напряженно работать каждый день и прикладывать большие усилия, чтобы добиваться результата.

Президент выступил в защиту ранней профориентации - она не помешает развитию ярких талантов

Президент сообщил, что пару дней назад встречался с руководителями и основными акционерами "Яндекса", и у компании есть интересный масштабный проект с иностранными партнерами. Конкурентное преимущество России - в математике, такой школы нигде в мире нет, и надо это развивать и дорожить, заявил он.

В школе и вузе многое кажется ненужным во время учебы, потому что, на первый взгляд, у них нет практического применения. Но накопление знаний формирует мировоззрение, а это база, на которой развивается человек и добивается успехов, пояснил Путин. "Мы даже что-то можем забыть, какую-то конкретную информацию из того, что мы учили или из того, что мы получаем от родителей, но это ложится к нам в фундамент нашей будущей жизни, формирует нас", - пояснил он. Ничего из того, что позитивно закладывается в семье, не пропадает. Успеху в жизни будет способствовать главным образом доброе отношение к семье, друзьям, стране, умение работать над собой, внимательно относиться к бедам других, сострадать.

Глава государства также выступил в защиту ранней профориентации - она не помешает развитию ярких талантов: "Если человек обладает уникальными способностями, то это все равно пробьет себе дорогу, даже если кто-то попытается направить человека по совершенно конкретному пути, может быть, не отвечающему его уникальному дарованию". Путин также заявил, что не видит целесообразности в начислении школьникам-волонтерам дополнительных баллов при поступлении в вузы: нужно оценивать прежде всего по знаниям.

Также Путин выразил надежду, что проведение форума "ПроеКТОриЯ" и аналогичных ему, работа учителей и родителей будут "приводить не к революционным, а к эволюционным изменениям в школе". "Общество в целом должно влиять на те изменения, которые нужны для школы, чтобы она была, как сейчас модно говорить, конкурентоспособной по сравнению с другими образовательными системами в других странах", - считает президент.

Тем временем

Президент упразднил указ о выплате мизерных пособий в 50 рублей по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет - они будут отменены с 1 января 2020 года. Те, кому выплаты были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленного срока. В целом же система меняется. Ранее Владимир Путин подписал закон, увеличивающий число семей, получающих пособия. Для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго малыша в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума ребенка. Региональным властям глава государства также рекомендовал принять меры по дополнительной господдержке многодетных.