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26.11.2019 07:25
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи предупредили об опасности переедания мандаринов

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нельзя допускать злоупотребления любимым многими новогодним лакомством - мандаринами, предупредили медики. Так, суточная норма предполагает употребление не более четырех фруктов.

Фото: iStock
Врач назвала продукты с лечебными свойствами

В таком количестве, если нет аллергии или индивидуальной непереносимости, цитрусовые принесут человеку только пользу, считает врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.

Калорий в мандаринах немного, при этом во фруктах достаточно витамина С и микроэлементов. Если же злоупотреблять мандаринами, то может развиться аллергия. Другие последствия - обострение хронических заболеваний ЖКТ и вздутие живота, передает РИА Новости.

Специалисты посоветовали тщательно мыть мандарины в теплой воде - так вы избавитесь от вредных веществ, которыми зачастую обрабатывают фрукты для защиты от вредителей и увеличения срока годности.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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