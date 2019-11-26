Врачи предупредили об опасности переедания мандаринов

Нельзя допускать злоупотребления любимым многими новогодним лакомством - мандаринами, предупредили медики. Так, суточная норма предполагает употребление не более четырех фруктов.

В таком количестве, если нет аллергии или индивидуальной непереносимости, цитрусовые принесут человеку только пользу, считает врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.

Калорий в мандаринах немного, при этом во фруктах достаточно витамина С и микроэлементов. Если же злоупотреблять мандаринами, то может развиться аллергия. Другие последствия - обострение хронических заболеваний ЖКТ и вздутие живота, передает РИА Новости.

Специалисты посоветовали тщательно мыть мандарины в теплой воде - так вы избавитесь от вредных веществ, которыми зачастую обрабатывают фрукты для защиты от вредителей и увеличения срока годности.