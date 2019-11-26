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26.11.2019 20:25
Рубрика: Экономика

Расчет на пятое поколение

Всемирная конференция радиосвязи выделила дополнительные частоты для развития 5G
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8025)
Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) в Египте определила для развития IMT-2020 (стандарт сетей мобильной связи пятого поколения, 5G) беспрецедентный объем частот в диапазонах 24,25-27,5 ГГц, 37-43,5 ГГц и 66-71 ГГц, сообщили в Минкомсвязи. Предполагается, что наличие этого ресурса ускорит внедрение новых технологий по всему миру.

В ближайшие годы сети 5G будут задействованы в таких направлениях, как интернет вещей, "умный" город, "умное" производство, "умный" дом и транспорт. Использование технологии будет способствовать развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.

Фото: iStock
Правительство обсуждает использование частот 3,4-3,8 ГГц для 5G

Для стран БРИКС (Бразилия, Индия, Россия, Китай и ЮАР) ВКР гармонизировала частотный ресурс 4-4,99 ГГц, позволяющий в ускоренном порядке создавать сети IMT-2020. "В России он имеет минимальную загрузку правительственными системами. Это даст возможность сэкономить на конверсии спектра ради внедрения 5G", - отметили в Минкомсвязи.

Сейчас крупнейшие отечественные сотовые операторы тестируют 5G в диапазонах 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц. Сами компании неоднократно заявляли, что эти диапазоны могут использоваться лишь как дополнительные к основному - 3,4-3,8 ГГц. Именно он считается в России приоритетным, но на данный момент используется министерством обороны и другими силовыми ведомствами. Летом президент Владимир Путин согласился с мнением Совета безопасности, что развивать 5G нужно на частотах в другом диапазоне.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи
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