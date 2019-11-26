Всемирная метеорологическая организация предсказала экстремальную погоду

Уровни удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере достигли нового рекордно высокого значения, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

А это, как следует из сообщения на сайте ВМО, означает, что грядущие поколения будут сталкиваться со все более суровыми последствиями изменения климата, включая повышение температурных значений, более экстремальные погодные условия, водный стресс, повышение уровня моря и сбои в морских и наземных экосистемах.

В частности, выросла концентрация двуокиси углерода (CO2). В атмосфере CO2 сохраняется на протяжении столетий, а в океанах - еще дольше. Концентрации метана и закиси азота также резко выросли.

С 1990 года суммарное радиационное воздействие, вызывающее потепление климата, возросло на 43% в результате воздействия долгоживущих парниковых газов. По данным Национального управления по исследованию океана и атмосферы США, которые приводятся в Бюллетене ВМО, на долю CO2 приходится около 80% этого прироста. По словам генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа, в последний раз Земля столкнулась с сопоставимым уровнем концентрации CO2 3-5 миллионов лет назад. "Тогда температура была на 2-3 градуса больше, а уровень моря был на 10-20 метров выше, чем сейчас", - отметил Таалас.

Выбросы - это то, что поступает в атмосферу. Концентрации же парниковых газов - это то, что остается в атмосфере после сложной системы взаимодействий между атмосферой, биосферой, литосферой, криосферой и океанами. Около четверти всех выбросов поглощается океанами, а еще четверть - биосферой.

Двуокись углерода - это самый долгоживущий парниковый газ в атмосфере, связанный с деятельностью человека. На втором месте - метан. Приблизительно 40% метана выбрасывается в атмосферу естественными источниками (например, водно-болотными угодьями и термитниками), а приблизительно 60% - в результате деятельности человека, такой, как животноводство, выращивание риса, использование ископаемых видов топлива, захоронение отходов и сжигание биомассы. Закись азота поступает в атмосферу как из естественных (около 60%), так и из антропогенных (около 40%) источников, включая океаны, почву, сжигание биомассы, использование удобрений и различные промышленные процессы.