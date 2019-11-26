Названы самые популярные смартфоны в России

Лидером рынка смартфонов в России стала компания Huawei вместе со своим суббрендом Honor, которой удалось вытеснить с первого места конкурента - южнокорейскую Samsung.

Рыночная доля Huawei составила 7 процентов, Honor - 25 процентов, Samsung - 32 процента, однако южнокорейский гигант все же отстает, хоть и с минимальным отрывом, говорится в отчете IDC.

Успехом среди россиян в третьем квартале пользовалась модель Huawei P30 Lite, а среди смартфонов Honor - 8A.

Третье место в списке досталось Xiaomi, наиболее популярными аппаратами стали Redmi 7A, Redmi Note 7 и Redmi Go. Самым продаваемым смартфоном Apple стал iPhone XR, а на долю новейших iPhone 11 пришлось около четверти всех продаж айфонов в денежном выражении.

Суммарно за третий квартал 2019 года россияне приобрели 10,6 миллиона мобильных устройств, включая смартфоны и кнопочные телефоны. Из них на смартфоны пришлось 8,6 миллиона девайсов.