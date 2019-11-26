За год московская канатная дорога перевезла более 1,5 млн пассажиров

Год назад в столице открылась первая канатная дорога, соединившая два берега Москвы-реки. За время работы она перевезла более 1,5 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба канатной дороги.

В пресс-службе напомнили, что новая трасса соединила популярные прогулочные зоны в Москве, а также два крупнейших спортивных кластера - Лужники и вновь возродившиеся Воробьевы горы. Так же "канатка" востребована при проведении крупных массовых мероприятий на территории комплекса "Лужники" среди зрителей и болельщиков.

Напомним, что первая канатная дорога столицы расположилась на Воробьевых горах и имеет три станции: одноименная "Воробьевы горы", станция "Новая Лига", которая несет спортивную функцию. Здесь располагается уникальная "стрелка", которая позволяет вывести на линию воздушной дороги кресельные подъемники для горнолыжников и сноубордистов, которые уже совсем скоро выйдут на обновленный склон Воробьевых гор. А также третья станция "Лужники", расположившаяся рядом со спорткомплексом.