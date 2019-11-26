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26.11.2019 23:18
Рубрика: Экономика

Долги их не тяжкие

Замедлился рост числа потенциальных банкротов
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск № 267(8025)
Рост количества потенциальных банкротов из числа граждан, имеющих обязательства по кредитам и займам, замедлился. К такому выводу пришли аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В 2019 году потенциальных банкротов стало больше на 4,9%. Годом раньше показатель превышал 10%.

По данным на 1 ноября, в России было чуть больше одного миллиона граждан, формально подпадающих под действие закона о личном банкротстве (долг более 500 тысяч рублей и просрочка свыше 90 дней), говорится в исследовании НБКИ. Среди них наиболее заметная группа (65,7%) - заемщики с потребительскими кредитами. Самая незначительная доля - ипотечники (2,2%).

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В географическом разрезе наибольшая динамика роста числа потенциальных банкротов отмечена в Свердловской (+15,1%), Самарской (+10,6%), Челябинской (+9,7%) и Иркутской (+9,5%) областях, а также в Москве (+9,2%) и Московской области (+8,6%).

В части регионов зафиксировано снижение количества должников. В их числе Ханты-Мансийский АО (-2,5%), Краснодарский (-1,3%) и Ставропольский (-1,3%) края, а также Башкортостан (-0,7%).

Говорить о массовом банкротстве заемщиков пока не приходится, считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Экономика Финансы Долги и кредиты Долги и коллекторы
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