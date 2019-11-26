Зеленский назвал приоритетом газовый контракт с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заключение нового соглашения о газовом транзите с Москвой, которое остается под вопросом, приоритетом своей политики. Об этом он рассказал на брифинге во время визита в Эстонию, комментируя итоги вчерашнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, которого цитирует РИА Новости, он рассчитывает завершить переговоры до конца этого года. Как известно, контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку Украине и транзит через ее территорию в Европу голубого топлива истекает 31 декабря 2019 года. Пока консультации с участием трех заинтересованных сторон - Москвы, Киева и Брюсселя - к результату не привели. Российская газовая компания предлагала "Нафтогазу" отказаться от претензий через арбитражные суды, однако в Киеве на это не пошли.