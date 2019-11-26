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26.11.2019 17:45
Рубрика: В мире

Зеленский назвал приоритетом газовый контракт с Россией

Текст: Марина Алешина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заключение нового соглашения о газовом транзите с Москвой, которое остается под вопросом, приоритетом своей политики. Об этом он рассказал на брифинге во время визита в Эстонию, комментируя итоги вчерашнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: РИА Новости.
Путин встретился с Новаком и Миллером после разговора с Зеленским

По словам Зеленского, которого цитирует РИА Новости, он рассчитывает завершить переговоры до конца этого года. Как известно, контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку Украине и транзит через ее территорию в Европу голубого топлива истекает 31 декабря 2019 года. Пока консультации с участием трех заинтересованных сторон - Москвы, Киева и Брюсселя - к результату не привели. Российская газовая компания предлагала "Нафтогазу" отказаться от претензий через арбитражные суды, однако в Киеве на это не пошли.

В мире экс-СССР Украина Переговоры с Украиной по газу Отношения России и Украины
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