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26.11.2019 18:23
Рубрика: Культура

Цирк какой-то!

"Золотая Маска" показала в Стамбуле четыре спектакля
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8025)
Русский театр в Турции - гость редкий. Поэтому неудивительно, что билеты на все спектакли "Золотой Маски" в Стамбуле были распроданы задолго до фестиваля, а площадкой для него стала самая большая (на две тысячи мест) и оснащенная сцена в стране - Zorlu Center. Лучшие постановки последних лет показывали целую неделю.
"Цирк" в постановке Максима Диденко - диалог с "Цирком" 1936 года Григория Александрова. Фото: предоставлено Театром наций. "Цирк" в постановке Максима Диденко - диалог с "Цирком" 1936 года Григория Александрова. Фото: предоставлено Театром наций.
"Цирк" в постановке Максима Диденко - диалог с "Цирком" 1936 года Григория Александрова. Фото: предоставлено Театром наций.

Сотрудничество "Золотой Маски" со Стамбульским театральным фестивалем, в рамках которого турецкой публике представляют лучшие российские премьеры, началось в 2018-м.

- Первым нашим совместным проектом стал показ спектакля Театра Наций "Гамлет. Коллаж", когда мы впервые увидели филигранную игру Евгения Миронова. В этом году в афише уже четыре спектакля из Москвы. Безусловно, встреча с "Золотой Маской" открыла новую веху в отношениях с Россией, - уверена Леман Илмаз, директор Стамбульского театрального фестиваля.

Виктор Добронравов, исполняющий роль Онегина, прямо во фраке и цилиндре прогулялся по улочкам Стамбула

Спектакли для турецкой публики она отбирала лично и, надо сказать, подошла к этому с максимальным бесстрашием - в программе стопроцентный русский контекст. Он-то и добавил волнения организаторам и актерам: поймет ли зритель, например, "Евгения Онегина", которого на турецкий впервые перевели только в начале 2000-х?

Ответом стали овации, которые Театру имени Вахтангова устроила публика. Мы хмыкнем: "Еще бы, Гуськов, Маковецкий, Купченко!", но в том и прелесть - туркам эти имена вряд ли что-то говорят.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В своем "Евгении Онегине" Римас Туминас до предела накаляет и без того накаленные чувства: он добавляет ключевым персонажам двойников, которые смотрят на все произошедшее с высоты прошедших лет. И нет, это только кажется, что время лечит. "Взрослый" Онегин с презреньем смотрит на самого себя, отвергающего чувства Татьяны, с ужасом прерывает теперь уже ее отвержение, и спустя годы эта трагедия для него еще ошеломительнее. А Татьяна в годах с нежностью гладит по голове юную Танечку, которой снится страшный сон, - она ведь уже знает, кем окажется этот огромный медведь...

Еще один персонаж - не со страниц романа. На первый взгляд ну точно Домовенок Кузя, которому вручили балалайку! Бегает туда-сюда за героями, садится рядышком и давай заунывно бренчать. Знакомьтесь, русская хандра. Нет ее всего в паре сцен, тех, где эмоции заполняют пространство настолько, что больше ни до чего. Как в жизни.

Конечно, не могли не покорить публику красота и юмор спектакля, а на следующий день - собственной персоной появившийся на улочках Стамбула Евгений Онегин. Виктор Добронравов, исполняющий роль, прямо во фраке и цилиндре прогулялся по площади перед Собором святой Софии и даже как настоящий турист купил жареную кукурузу. Необычная персона тут же приковала к себе все взгляды. Так что как выглядит хрестоматийный русский герой, здесь теперь не забудут.

А вот "Цирк" Театра Наций - классика уже советская, тем сложнее. Спектакль Максима Диденко, чья "Норма" сейчас будоражит столичного зрителя, - диалог с одноименной комедией 1936 года. Переосмысливать советское наследие режиссеру не впервой (в Александринке он выпустил "Землю" на основе известного немого фильма Довженко), как и работать с Ингеборгой Дапкунайте. В его "Идиоте" она - не удивляйтесь - сыграла князя Мышкина. Здесь актриса буквально с фотографической точностью передает экранный образ звезды американского цирка Марион Диксон и, конечно, Любови Орловой, сыгравшей эту роль.

Фото: ©РИА Новости
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Но, несмотря на местами стопроцентное попадание в первоисточник - костюмы один в один, те же крылатые фразы, а Мартынова (Станислав Беляев) и Франца фон Кнейшица (Сергей Епишев) от экранных тоже почти не отличить, спектакль передает совсем другие смыслы.

- В детстве мне всегда казалось, что "Цирк" - абсолютно счастливый фильм об идеальной стране. Но чем дальше я взрослел, тем больше несоответствие картинки и того, что я узнавал об истории своей родины, потрясало. Поэтому этот спектакль - сочетание красоты и ужаса, - объясняет режиссер.

Ультрамариновый цвет, в котором выдержано действие, сам по себе красивый, но когда кроме него только черный, он устрашает. "Песня о Родине" Василия Лебедева-Кумача и Исаака Дунаевского - красивая, но если положить ее на современную электронную музыку, она - тревожный предвестник. Даже шуточная фраза "До самой смерти, вы поверьте, с вами в жизни не случится ничего" в исполнении хора - скорее, злое пророчество.

Но цирк - это ведь радость и веселье! Об этом создатели не забывают: в спектакле много шуток и блесток, много пластики, трюков и спецэффектов, главный из которых - огромная объемная луна, которую так и хочется потрогать… В фантазийном финале все счастливы - Диксон воссоединяется с возлюбленным и своим чернокожим ребенком, втроем они отправляются на Луну. Вот только что будет там с ними?

За общим весельем этот вопрос в голову ни к кому не приходит.

После показа турецкие зрители расходиться не спешили: они с удовольствием остались на обсуждение с создателями. Многие из них, оказалось, хорошо знакомы с лентой Александрова.

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Показали в Zorlu Center еще одну премьеру Театра Наций - спектакль "Иранская конференция" с Вениамином Смеховым и Равшаной Курковой, а также танцевальную работу "Все пути ведут на Север" Театра "Балет Москва". Все это стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры РФ.

- Мы бы очень хотели, чтобы наши отношения со Стамбульским театральным фестивалем продолжились, и мечтаем теперь привезти спектакли из Турции к нам, - поделилась генеральный директор "Золотой Маски" Мария Ревякина.

Она также добавила, что в будущем году к международным программам фестиваля добавится еще одна - в Швейцарии.

Культура Театр Драматический театр Фестиваль "Золотая маска"
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