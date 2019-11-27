Сегодня, 27 ноября, в 12:00 - прямая трансляция пресс-конференции руководителя Ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина на тему: "Опасные погодные явления ноября. Готовность к зиме".
На пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
- причины и последствия погодных катаклизмов ноября: наводнение в Вологде, сгон воды в Азовском море, засуха в Крыму и бассейне Кубани;
- что ждет Центральный федеральный округ в ближайшие дни. Опасность ледяного дождя;
- ждать ли снега в начале декабря.