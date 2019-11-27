Альберто Тестоне: Легко ли сыграть Микеланджело у Кончаловского?

В четверг, 28 ноября, в итальянский прокат выходит фильм Андрея Кончаловского "Грех". Драма о жизни гениального художника эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти на российских экранах уже две недели. А мировая премьера картины, напомним, состоялась в конце октября в Риме - городе, где великий итальянец творил и страдал.

Андрей Кончаловский рискнул доверить главную роль зубному технику и малоизвестному актеру-любителю Альберто Тестоне. В кино Тестоне снимается с 2003 года. За минувшие 15 лет судьба по-настоящему улыбнулась ему дважды: в 2013‑м он сыграл в кино известного итальянского режиссера Пьера Паоло Пазолини. Теперь, спустя 5 лет, и самого Микеланджело. "РГ" поговорила с Альберто Тестоне о его профессиональном счастье.

Насколько я знаю, на роль Микеланджело претендовали около 100 актеров, а Кончаловский предложил ее вам. Вас это не удивило?

Альберто Тестоне: Конечно, я и мечтать не мог, что однажды сыграю великого Микеланджело в фильме всемирно известного режиссера. Я был в числе последних кандидатов, которых Кончаловский отсматривал на протяжении долгих месяцев. Если честно, даже сейчас, когда все позади, я с трудом понимаю, почему он выбрал именно меня. Для такого крупного проекта я мог показаться слишком легкомысленным, немного безответственным. Но вышло так - незабываемое приключение.

Кончаловский посвятил этому масштабному проекту 8 лет своей жизни. У вас есть не только актерский, но и режиссерский опыт - легко ли было найти общий язык с Андреем Сергеевичем?

Альберто Тестоне: Ну, я могу пока похвастаться лишь одним документальным фильмом об итальянской периферии, который, правда, был отмечен призом Туринского кинофестиваля. А в этой картине я полностью доверился режиссеру. Он вложил столько сил, чтобы воссоздать ту непростую эпоху. Для меня было огромной честью работать под его руководством.

Судя по портретам Микеланджело, вы на него похожи. Но для работы над такой ролью одного внешнего сходства явно недостаточно…

Альберто Тестоне: Мне надо было соединить в моем герое все, что мы знаем о Микеланджело из разных источников, - и воплотить задачу, которую ставил режиссер. Я старался "переселиться" в душу и тело моего героя по Станиславскому. Но в этой картине сама по себе актерская техника важна лишь до определенного момента, поскольку режиссер возродил в ней лучшие традиции итальянского неореализма, привлекая непрофессиональных актеров. Например, филигранно воплотивших копателей. Их участие сделало фильм аутентичнее, реалистичней. Кончаловский подошел ко всему очень скрупулезно. Он контролировал буквально каждое мое движение в кадре, каждый поворот головы и не жалел ни времени, ни сил на репетиции. Вообще я благодарен всей нашей слаженной итало-российской команде. Прекрасные костюмы Дмитрия Андреева, замечательный грим от Джино Таманьини, работа художника-постановщика Маурицио Сабатини - все это по-своему помогало на съемках.

В этой картине режиссер возродил лучшие традиции итальянского неореализма, привлекая непрофессиональных актеров

Снимали в Риме, во Флоренции, в Тоскане. Какой-то эпизод запомнился особо?

Альберто Тестоне: Лично для меня самыми волнительными, несомненно, были съемки в Карраре, куда мой герой направился в поисках мрамора. Пережить те же ощущения, зарядиться энергией, питавшей самого Микеланджело, - это дорогого стоит.

О Микеланджело написано много. Съемки открыли для вас что-то новое в вашем герое?

Альберто Тестоне: На самом деле мои познания о нем были довольно ограниченными. Эта роль открыла для меня планету под названием Микеланджело. Очень в этом помог труд Джорджо Вазари, в котором детально описана жизнь моего героя. Меня просто потряс тот факт, что Микеланджело ходил на вскрытие трупов, чтобы собственными глазами увидеть, как устроен человек.

Вы ведь сыграли в кино и другого великого итальянца - режиссера, поэта Пазолини. На ваш взгляд, существуют какие-то точки пересечения между двумя гениями?

Альберто Тестоне: Безусловно, оба они гении, у обоих непростой характер, оба любят поэзию. Пазолини, как и Микеланджело, писал стихи и преклонялся перед Данте Алигьери. Правда, Пазолини был бунтарем, шел против течения, а Микеланджело все же умел договариваться с врагами и использовать их для своих целей…

В картине Микеланджело параллельно работает над гробницей Папы Юлия II и фасадом базилики Сан-Лоренцо во Флоренции. Он втянут в сложную борьбу между могущественными кланами Делла Ровере и Медичи, вынужден изворачиваться и лгать, чтобы сохранить оба заказа. Плюс ко всему он неистово ищет Данте Алигьери в горах Каррары. В чем, по-вашему, заключается его грех?

Альберто Тестоне: Думаю, зритель сам для себя решит, где Микеланджело переступил черту. Мне кажется, моему герою крайне тревожно и неуютно в окружении врагов и предателей, на нем будто висят все возможные и невозможные грехи. Он всю жизнь искал Бога, но так и не смог к нему прикоснутся. В какой-то момент он осознал, что его религиозные замыслы не ведут человека к Создателю. Он зараба­тывал много, но жил бомжом. Не мог ужиться с собой, брался за все подряд, лез на рожон… Все это вкупе и является грехом. Но, несмотря на всех своих демонов, он был и остается гением, прожившим аж до 90 лет.

Как, на ваш взгляд, воспримут "Грех" итальянские зрители?

Альберто Тестоне: В этом фильме все непросто - и сам герой непрост. Если зрители смогут сопереживать ему, то и картина будет ими понята и оценена по достоинству.

Какого еще гения вам хотелось бы сыграть?

Альберто Тестоне: Мне надо просто продолжать работать, заниматься актерской профессией. Надеюсь, на моей родине найдется такой же смельчак, как Андрей Кончаловский, сделавший ставку на меня и снявший свой фильм по-микеланджеловски - не считаясь со стереотипами и трафаретами, которые доминируют сегодня в мировой киноиндустрии.