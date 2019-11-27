Автобус с российскими туристами попал в серьезное ДТП в Доминикане

Автобус с 60 туристами попал в серьезное ДТП в Доминикане. По информации издания Diario Libre, все они являются российскими гражданами и направлялись в аэропорт La Romana для возвращения на родину.

Авария произошла во вторник днем, после того как грузовик, выехавший на встречную полосу, столкнулся с автобусом, перевозившим российских туристов. ДТП произошло на Коралловом шоссе, около въезда в Игуэй. По предварительным данным, есть несколько пострадавших, среди них - дети, которых доставили в местный госпиталь. Сведений о погибших не поступало.

На место происшествия прибыли подразделения гражданской обороны, Национальной службы спасения с несколькими машинами скорой помощи.

"В настоящее время мы отправляем два вертолета и две наземные машины скорой помощи, чтобы помочь 60 туристам, попавшим в аварию", - сообщила служба спасения в своем Twitter.

Раненые вскоре были переведены в медицинский центр имени доктора Чедано в Игуэе.