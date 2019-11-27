Бывшая жена обвинила хоккеиста сборной России в похищении детей

Бывшая жена российского хоккеиста "Оттавы Сенаторс" Никиты Зайцева Ирина обвинила спортсмена в похищении детей. Отец Никиты Зайцева обвиняет девушку во лжи.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, бывшая жена хоккеиста Маргарита заявила, что дети были похищены в результате нападения на няню, которое состоялось в Москве. Детей увезли в неизвестном направлении и, по версии девушки, к этому причастен отец ее бывшего мужа - Игорь Зайцев.

Маргарита обратилась к адвокатам в надежде вернуть своих детей. Сам же 28-летний Никита Зацйев, по данным издания, отправился в столицу России для решения семейных проблем и пропустил уже один матч регулярного чемпионата НХЛ.

В тоже время сам Игорь Зайцев уверен, что бывшая жена его сына говорит неправду. По его словам, сейчас в нюансах этой истории разбираются сотрудники правоохранительных органов.

"Предоставлены видеоматериалы, что детей забирал мой сын, отец этих детей. Пока не принято решение суда, с кем будут дети, Маргарита не давала видеться отцу с ребенком. Он приехал, увидел, что их увозят какие-то посторонние женщины, соответственно, забрал их. В полицию предоставлены материалы, как она издевается над одной из внучек моих, как она принимает наркотики, как она совокупляется с голым мужчиной в тот момент, когда рядом находятся дети", - цитирует сайт телеканала слова Игоря Зайцева.

Никита и Маргарита Зайцева поженились в 2015 году. За это время у них родились две дочери, а в этом году пара развелась. В СМИ сообщалось, что бывшая жена надеется отсудить у хоккеиста треть его заработка.

В 2016 году Зайцев перебрался в НХЛ, где выступал за "Торонто". В 2019 году был обменян в "Оттаву". В составе сборной России дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира.