Чартерный самолет похищен в Папуа-Новой Гвинее

Вооруженные люди захватили чартерный самолет авиакомпании Tropicair в Папуа-Новой Гвинее. Инцидент произошел на острове Новая Британия во время дозаправки воздушного судна.

Злоумышленники заставили пилота поднять самолет в воздух, а затем произвести посадку на одной из неиспользуемых взлетно-посадочных полос. Там был похищен находящийся на борту груз, после чего угонщики скрылись, передает Radio New Zealand.

Пассажиров на борту самолета в момент угона не было. Пилот не пострадал. Ведется расследование.