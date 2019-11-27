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27.11.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с курсом валют, если банки откажутся от евро

Текст: Георгий Панин
Надо ли российским банкам отказаться от работы с единой европейской валютой и не открывать в ней счета? И что тогда будет с ее курсом? Эти вопросы "Российская газета" задала своему эксперту.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вчера, напомним, глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью немецкому изданию Handelsblatt обратила внимание российских банков на то, что надо с осторожностью относиться к операциям в евро, поскольку эта валюта перестала приносить прибыль.

Владимир Рожанковский, эксперт "Международного Финансового Центра", LIFA, специально для "Российской газеты":

- Призыв Центробанка РФ к кредитным организациям внимательнее относиться к операциям в евро выглядит уместным и своевременным.

Фото: iStock
Названы валюты выгоднее доллара в ближайшие два года

Мультивалютность депозитов распыляет денежные ресурсы граждан и затрудняет банкам внутреннее кредитование и инвестирование российской экономики в угоду стереотипным клиентским интересам, которые действительно могут оказаться для банков убыточными.

Это связано с тем, что евро по определению не является валютой прибыльных экономических инвестиций для России. А финансовые инвестиции зачастую приводят к отрицательной переоценке. ЦБ несет ответственность за устойчивость российских банков, поэтому имеет право на подобные предостережения.

Однако даже если банки откажутся от депозитов в евро, то вряд ли это как-то повлияет на курс этой валюты к рублю. Отчасти это уже происходит, поскольку проценты по таким вкладам снизились до десятых долей процента. Что отбивает желание клиентов вкладывать под них деньги.

Фото: iStock
В "подушке безопасности" страны может измениться состав валют

Но если теоретически все же предположить полный отказ банков от вкладов в евро, то все равно будут клиенты, которых такая постановка вопроса не удовлетворит. Им, думаю, скорее всего, начнут предлагать какие-либо международные инвестиционные продукты.

Напомню, что, по данным самого ЦБ РФ, по итогам 2018 года доля евро в международных резервах России увеличилась до 31,7 процента, а доллара упала до 22,7 процента. По-видимому, в 2019 году эта картина стала еще более отчетливо-бескомпромиссной в пользу евро.

Да и россияне также существенно нарастили закупки европейской валюты в сентябре. По данным ЦБ, по сравнению с августом объем приобретенной населением европейской валюты вырос почти в два раза. Но, скорее всего, теперь этот тренд развернется в обратную сторону.

Что ждет валютный рынок в среду

Без преувеличения можно сказать, что главной публикацией среды, 27 ноября, в разрезе влияния на курс рубля будут данные по запасам нефти от Минэнерго США.

На прошлой неделе конкурирующие отчеты Американского института нефти API и Минэнерго выдали цифры, различающиеся между собой более чем в четыре раза.

Фото: iStock
Добыча сланцевой нефти в США увеличится

Тем важнее будет сегодняшний статрелиз. Поскольку есть надежда, что уважаемые ведомства после подобного дискредитирующего "ляпа" все же договорятся между собой и выдадут некую нейтральную цифру, устраивающую всех.

С точки зрения соотношения курса доллара к мировым валютам наиболее важной будет публикация вторых предварительных данных по ВВП США за 3-й квартал. Консенсус-прогноз +1,7% достаточно консервативен. И в реальности цифра может оказаться лучше, что поддержит "американца". В частности, в паре с евро ждем отметки 1,098.

Волатильность рубля в ноябре существенно снизилась и продолжает снижаться. Отечественная валюта выглядит беспрецедентно стабильно - в частности, сравнительно не только с британским фунтом, но и даже с евро. Причина этого по-прежнему состоит в исходе так называемой санкционной составляющей из курсообразования рубля.

Это связано с приближением рождественских каникул и пониманием международным инвестиционным сообществом того факта, что как минимум в оставшееся время года новых экономических санкций против России введено не будет.

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