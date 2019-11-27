CNN: Американский конгресс эвакуировали из-за стаи птиц

Стая птиц могла оказаться в закрытом для полетов воздушном пространстве над столицей США и стать причиной эвакуации конгресса. Об этом сообщает телеканал CNN.

Источник в оборонном ведомстве рассказал, что сейчас рассматриваются три возможные версии инцидента: стая птиц, атмосферная аномалия или беспилотник. По данным полиции, замеченный в небе объект двигался с небольшой скоростью. В Пентагоне считают, что это были пернатые, так как изображение сначала появилось на радарах, а затем рассеялось. Военным самолетам и вертолетам не удалось ничего обнаружить.

Напомним, режим ЧП был объявлен в Вашингтоне в 8:30 утра во вторник. С Капитолийского холма эвакуировали всех членов конгресса и служащих, а сотрудникам Белого дома было приказано оставаться на своих местах и никуда не выходить.