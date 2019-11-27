В Помпеях впервые показали публике дом с эротической фреской

На открывшейся после раскопок улице Везувия в Помпеях туристам показали уникальную античную фреску. На ней изображена обнаженная Леда и Зевс (или, согласно римскому пантеону, Юпитер) в облике лебедя из популярного в искусстве Италии мифа.

Картину нашли еще в ноябре прошлого года в спальне одного из домов на улице Везувия. Как видно по фотографиям из раскопок, опубликованных в Instagram археологического парка Помпеи, изображение отлично сохранилось. Вживую зрители смогли ее увидеть после окончания всех работ на трехкилометровом периметре древнего города и открытия улицы в доме, где она была найдена. Об этом сообщается на сайте парка.

Доступ открыли в комплекс бань и дом золотых купидонов.

Согласно мифу, Зевс (Юпитер) был поражен красотой женщины и спустился на землю в образе лебедя. В результате их союза на свет появились Елена Прекрасная, Клитемнестра, близнецы Кастор и Поллукс.